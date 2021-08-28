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Профессор вирусологии рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом
Общество
Профессор вирусологии рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Лондон, 28 августа. Британский профессор молекулярной вирусологии Грег Тауэрс рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусной инфекцией.

Вирусолог заявил, что есть риск развития адаптации вируса к носителю, мутировавший коронавирус будет заражать больше людей и меньше реагировать на вакцины. Это может привести к тому, что профилактические препараты окажутся неэффективными для некоторых штаммов SARS-CoV-2.

«Но мы знаем структуру вируса и как он влияет на организм, поэтому обновленная версия вакцины сможет предугадать это, что мы и планируем сделать», — пояснил Тауэрс в эфире «РЕН ТВ».

Мутации штаммов связаны с процессом попадания вируса в организм человека, и вряд ли скажутся на течении заболевания. Дельта-штамм быстрее передается, инфицированным оказывается большее количество людей. Это может привести к возникновению новых штаммов коронавируса. Вакцинация прервет цепочку заражения и снизит риск мутаций, а саму вакцину нужно усовершенствовать. Профессор отметил важность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

Ученые Узбекистана разработали вакцину от коронавируса на основе помидоров. Специалисты из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук заявили, что томаты выделяют вакцину от COVID-19.

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вакцинация взаимодействие коронавирус
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