Профессор вирусологии рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом

Лондон, 28 августа. Британский профессор молекулярной вирусологии Грег Тауэрс рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусной инфекцией.

Вирусолог заявил, что есть риск развития адаптации вируса к носителю, мутировавший коронавирус будет заражать больше людей и меньше реагировать на вакцины. Это может привести к тому, что профилактические препараты окажутся неэффективными для некоторых штаммов SARS-CoV-2.

«Но мы знаем структуру вируса и как он влияет на организм, поэтому обновленная версия вакцины сможет предугадать это, что мы и планируем сделать», — пояснил Тауэрс в эфире «РЕН ТВ».

Мутации штаммов связаны с процессом попадания вируса в организм человека, и вряд ли скажутся на течении заболевания. Дельта-штамм быстрее передается, инфицированным оказывается большее количество людей. Это может привести к возникновению новых штаммов коронавируса. Вакцинация прервет цепочку заражения и снизит риск мутаций, а саму вакцину нужно усовершенствовать. Профессор отметил важность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

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