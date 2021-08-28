Сексолог объяснила, почему мужчины не берут в жены молодых любовниц

В недавнем интервью актриса Юлия Пересильд дала понять, что рассталась с кинорежиссером Алексеем Учителем. Пару много лет связывали романтические отношения, но до загса возлюбленные так и не дошли. Учитель старше Пересильд на 33 года, актриса родила от него двух дочек.

/ Анна Митрохина

Почему мужчины, которые гораздо старше избранниц, отказываются брать их жены? С чем связан выбор взрослого мужчины себе в партнеры? На эти вопросы и не только в беседе с ФАН ответила сексолог, психолог Александра Миллер.

«Тема законных и гражданских браков поднимается в обществе постоянно. Женщины откровенно лгут, что штамп в паспорте для них ничего не значит. Они, особенно в случае появления детей, заводят копилочку, в которую в добровольно-принудительном порядке просят внести вклад своего сожителя, чтобы обезопасить себя и ребенка в случае его побега», — рассказала собеседница ФАН.

Психологическая готовность к браку включает в себя умение объяснить партнеру, чего хочешь, готовность помочь ему, внутреннюю уверенность и стабильность, отмечает сексолог.

«Будущие супруги должны уметь оказывать друг другу психологическую помощь и эмоциональную поддержку. Умение преодолевать конфликтные ситуации необходимо в супружеских и семейных отношениях. Важным элементом готовности к семейной жизни является развитие культуры половых отношений, формирование установки на сохранение супружеской верности в браке», — прокомментировала сексолог.

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Семейные конфликты в гражданском браке проходят тяжелее и не разрешаются до конца, партнеры ориентированы на самозащиту, обвиняют окружающих, друг друга и внешние обстоятельства. Александра Миллер объяснила, что супруги, состоящие в официальном браке, больше довольны отношениями, чем те пары, которые не были в загсе.

«Я написала целую научную работу о сожительстве и об официально зарегистрированном браке и могу с точностью сказать: если партнеры уверены друг в друге и нет помех в виде материальных активов с третьими лицами, браки с легкостью оформляются официально», — добавила психолог.

Александра Миллер подчеркнула, что брак с мужчиной, который гораздо старше, — это возможное желание отсудить при разводе львиную долю имущества.

«Не оформляя брак официально, возрастной кавалер бережет свои кровно нажитые капиталы и время, которое может быть потрачено на судебные тяжбы. Брачный контракт может решить массу проблем, снимет напряжение с мужчины и даст возможность увидеть реальные чувства девушки», — добавила сексолог.

Психолог уверена, что брачный контракт — это честно, каждый из партнеров может сказать о своих ожиданиях на начальном этапе.

Ранее австралийские ученые заявили, что лечение некоторых болезней может ускориться за счет состояния влюбленности, которое испытывает человек. Чувство влюбленности провоцирует повышенную выработку окситоцина. Известно, что вещество также называют гормоном любви.