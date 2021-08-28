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Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по информатике в Европе

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:23
Общество
Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по информатике в Европе
ioi2018.jp  /  Официальный портал Олимпиады по информатике в Цукубе

Москва, 28 августа. Учащиеся российских школ выиграли четыре золотых медали на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Рекордное число участников насчитывалось на состязании в этом году. Всего 107 человек соревновались в рамках конкурса, еще 64 школьника продемонстрировали свои умения вне мероприятия. Все четыре участника в составе сборной России завоевали золото в олимпиаде.

«При этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место», — обратили внимание в пресс-службе.

Только россиянам удалось завоевать более одной золотой медали в этом году. Команды из Польши, Венгрии, Румынии, Киргизии и Белоруссии взяли по одному золоту в олимпиаде.

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