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Афганские госслужащие устроили митинг из-за невыплаты зарплат
Весь мир
Афганские госслужащие устроили митинг из-за невыплаты зарплат
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 28 августа. Сотни государственных служащих Афганистана вышли на улицы столицы из-за того, что в течение последних нескольких месяцев им не платят заработную плату.

Сотрудники министерств и правительственных учреждений прошли маршем по Кабулу и устроили митинг перед зданием Центрального банка, требуя возобновления работы банкоматов и обменников.

По сообщениям активистов, многим людям не выдавали деньги от трех до шести месяцев. Никто из них не может снять средства с карт, несмотря на то, что все банки страны возобновили деятельность еще три дня назад. Это привело к длинным очередям перед работающими терминалами, которые ограничивают максимальную сумму выдачи в пределах 200 долларов.

В ответ представители частных кредитных организаций пояснили, что они не смогут осуществлять банковскую деятельность, пока не функционирует ЦБ Афганистана. Он был закрыт на фоне захвата столицы боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), лидеры которого впоследствии дали финансовым организациям указание вернуться к работе.

Несмотря на патрули радикальных исламистов, которые охраняют порядок на улицах и не допускают случаев грабежа и мародерства, многие банки боятся за свою безопасность, что и вызывает указанные проблемы.

После того как талибы захватили власть, президент Афганистана бежал из страны, предположительно похитив около 169 млн долларов, а США заморозили все активы афганского правительства за рубежом и прекратили поставки валюты в это государство. Эти события привели к резкому росту цен, причем многие продукты первой необходимости подорожали более чем на 35% менее чем за месяц.

Ухудшение финансовой ситуации усугубляет и без того катастрофическую гуманитарную обстановку в стране, пострадавшей от затяжной войны. Положение обостряется активизацией террористов регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), представители которого взяли на себя ответственность за теракты в столице.

Накануне взрывы прогремели перед отелем Baron, где находились иностранцы, и в толпе людей, ранее бежавших в аэропорт Кабула для эвакуации. Число погибших превысило 100 человек, включая 13 военнослужащих США. Происшествие вызвало осуждение со стороны мирового сообщества, а также руководства талибов, которое ранее пообещало не допустить активизации ИГ в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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