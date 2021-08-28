Афганские госслужащие устроили митинг из-за невыплаты зарплат

Кабул, 28 августа. Сотни государственных служащих Афганистана вышли на улицы столицы из-за того, что в течение последних нескольких месяцев им не платят заработную плату.
Сотрудники министерств и правительственных учреждений прошли маршем по Кабулу и устроили митинг перед зданием Центрального банка, требуя возобновления работы банкоматов и обменников.
Hundreds of Afghans have protested outside a bank in Kabul as others form long lines at cash machines. https://t.co/nHpFIeGEFI— CBS46 (@cbs46) August 28, 2021
По сообщениям активистов, многим людям не выдавали деньги от трех до шести месяцев. Никто из них не может снять средства с карт, несмотря на то, что все банки страны возобновили деятельность еще три дня назад. Это привело к длинным очередям перед работающими терминалами, которые ограничивают максимальную сумму выдачи в пределах 200 долларов.
В ответ представители частных кредитных организаций пояснили, что они не смогут осуществлять банковскую деятельность, пока не функционирует ЦБ Афганистана. Он был закрыт на фоне захвата столицы боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), лидеры которого впоследствии дали финансовым организациям указание вернуться к работе.
Несмотря на патрули радикальных исламистов, которые охраняют порядок на улицах и не допускают случаев грабежа и мародерства, многие банки боятся за свою безопасность, что и вызывает указанные проблемы.
Hundrends of Kabul Residents Reportedly Protest Closure of Banks— Breb In The Hat ???????? (@TheBrebRoom) August 28, 2021
“Despite the order by the Taliban to resume operations, clerks in banks are still afraid of returning to work while owners of private cannot re-start work until the central bank re-opens”https://t.co/g3z3l8Vu8Z
После того как талибы захватили власть, президент Афганистана бежал из страны, предположительно похитив около 169 млн долларов, а США заморозили все активы афганского правительства за рубежом и прекратили поставки валюты в это государство. Эти события привели к резкому росту цен, причем многие продукты первой необходимости подорожали более чем на 35% менее чем за месяц.
Ухудшение финансовой ситуации усугубляет и без того катастрофическую гуманитарную обстановку в стране, пострадавшей от затяжной войны. Положение обостряется активизацией террористов регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), представители которого взяли на себя ответственность за теракты в столице.
Накануне взрывы прогремели перед отелем Baron, где находились иностранцы, и в толпе людей, ранее бежавших в аэропорт Кабула для эвакуации. Число погибших превысило 100 человек, включая 13 военнослужащих США. Происшествие вызвало осуждение со стороны мирового сообщества, а также руководства талибов, которое ранее пообещало не допустить активизации ИГ в Афганистане.
1 Организация запрещена на территории РФ.