Афганские госслужащие устроили митинг из-за невыплаты зарплат

Кабул, 28 августа. Сотни государственных служащих Афганистана вышли на улицы столицы из-за того, что в течение последних нескольких месяцев им не платят заработную плату.

Сотрудники министерств и правительственных учреждений прошли маршем по Кабулу и устроили митинг перед зданием Центрального банка, требуя возобновления работы банкоматов и обменников.

Hundreds of Afghans have protested outside a bank in Kabul as others form long lines at cash machines. https://t.co/nHpFIeGEFI — CBS46 (@cbs46) August 28, 2021

По сообщениям активистов, многим людям не выдавали деньги от трех до шести месяцев. Никто из них не может снять средства с карт, несмотря на то, что все банки страны возобновили деятельность еще три дня назад. Это привело к длинным очередям перед работающими терминалами, которые ограничивают максимальную сумму выдачи в пределах 200 долларов.

В ответ представители частных кредитных организаций пояснили, что они не смогут осуществлять банковскую деятельность, пока не функционирует ЦБ Афганистана. Он был закрыт на фоне захвата столицы боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), лидеры которого впоследствии дали финансовым организациям указание вернуться к работе.

Несмотря на патрули радикальных исламистов, которые охраняют порядок на улицах и не допускают случаев грабежа и мародерства, многие банки боятся за свою безопасность, что и вызывает указанные проблемы.

Hundrends of Kabul Residents Reportedly Protest Closure of Banks



“Despite the order by the Taliban to resume operations, clerks in banks are still afraid of returning to work while owners of private cannot re-start work until the central bank re-opens”https://t.co/g3z3l8Vu8Z — Breb In The Hat ???????? (@TheBrebRoom) August 28, 2021

После того как талибы захватили власть, президент Афганистана бежал из страны, предположительно похитив около 169 млн долларов, а США заморозили все активы афганского правительства за рубежом и прекратили поставки валюты в это государство. Эти события привели к резкому росту цен, причем многие продукты первой необходимости подорожали более чем на 35% менее чем за месяц.

Ухудшение финансовой ситуации усугубляет и без того катастрофическую гуманитарную обстановку в стране, пострадавшей от затяжной войны. Положение обостряется активизацией террористов регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), представители которого взяли на себя ответственность за теракты в столице.

Накануне взрывы прогремели перед отелем Baron, где находились иностранцы, и в толпе людей, ранее бежавших в аэропорт Кабула для эвакуации. Число погибших превысило 100 человек, включая 13 военнослужащих США. Происшествие вызвало осуждение со стороны мирового сообщества, а также руководства талибов, которое ранее пообещало не допустить активизации ИГ в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.