Киев, 28 августа. Обстрелы Донбасса — это сигнал для США от украинских властей, однако Белому дому не нужен еще один военный конфликт на фоне Афганистана, заявил журналист Сергей Гармаш.

Журналист и член киевской делегации в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, Сергей Гармаш заявил, что недавний обстрел населенного пункта Авдеевка со стороны неподконтрольным украинским войскам территорий — это еще один сигнал для Белого дома, которому следует вмешаться в ситуацию. Однако у США есть куда более насущные проблемы, чем вмешиваться в конфликт на востоке Украины, тем более на фоне кризиса в Афганистане.

«Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден», — рассказал Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) опровергли заявление украинских военных о том, что первыми минометный огонь открыли они. Власти республики утверждают, что в ночь на субботу именно бойцы ВСУ открыли огонь в направлении Авдеевки и населенного пункта Минеральное из минометов калибра 180-мм. При ответном обстреле пострадали по меньшей мере девять солдат ВСУ.

Ранее украинские делегаты сорвали очередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе. Российский политик и полпред России в ТКГ Борис Грызлов назвал действия украинских коллег «клоунадой» и в очередной раз призвал их к участию в переговорах по Донбассу.