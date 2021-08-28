Нигерийские врачи зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19

Абуджа, 28 августа. Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) зафиксировал рост численности заразившихся COVID-19. В целом количество пациентов по стране составляет 199 343 человека.

Специалисты подчеркивают, что сопоставили общие данные по 36 штатам и федеральной столичной территории. Всплеск коронавирусной инфекции связывают с распространением варианта «Дельта».

«Штат Лагос сообщил о 312 случаях, что больше на 217 за предыдущий день. В четверг в Аква-Ибо было зарегистрировано 89 новых пациентов клиник. В Эдо выявили 71 больного. Далее: 20 в Экити и Плато, 15 — Дельта, 13 — Квар, 11 — ПКТ, восемь — Осун, четыре — Ойо, по три — Огун и Бенуэ и так далее», — указано на сайте NCDC.

Федеральное агентство новостей /

Накануне сотрудники центра зафиксировали десять новых смертей, в результате чего число погибших увеличилось до 2308. Пока врачи не знают, сколько конкретно жителей государства умерло от штамма «Дельта», но резкий всплеск заболевших вызывает озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые Нигерии протестировали более 2,7 млн образцов вируса из примерно 200-миллионного населения страны. Вылечить пока удалось только 169 815 пациентов, почти 190 из них уже выписаны.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Эфиопии в ближайшее время получит большую партию российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».