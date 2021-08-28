Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:34
20:33
Спорт
«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду
20:33
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
20:20
Весь мир
На Кубе официально признали криптовалюту
Все новости

Нигерийские врачи зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19
Весь мир
Нигерийские врачи зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19
flickr.com  /  @OpenUpEd

Абуджа, 28 августа. Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) зафиксировал рост численности заразившихся COVID-19. В целом количество пациентов по стране составляет 199 343 человека.

Специалисты подчеркивают, что сопоставили общие данные по 36 штатам и федеральной столичной территории. Всплеск коронавирусной инфекции связывают с распространением варианта «Дельта».

«Штат Лагос сообщил о 312 случаях, что больше на 217 за предыдущий день. В четверг в Аква-Ибо было зарегистрировано 89 новых пациентов клиник. В Эдо выявили 71 больного. Далее: 20 в Экити и Плато, 15 — Дельта, 13 — Квар, 11 — ПКТ, восемь — Осун, четыре — Ойо, по три — Огун и Бенуэ и так далее», — указано на сайте NCDC.

Нигерийские врачи зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Накануне сотрудники центра зафиксировали десять новых смертей, в результате чего число погибших увеличилось до 2308. Пока врачи не знают, сколько конкретно жителей государства умерло от штамма «Дельта», но резкий всплеск заболевших вызывает озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ученые Нигерии протестировали более 2,7 млн образцов вируса из примерно 200-миллионного населения страны. Вылечить пока удалось только 169 815 пациентов, почти 190 из них уже выписаны.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Эфиопии в ближайшее время получит большую партию российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Нигерийские врачи зафиксировали резкий рост числа заразившихся COVID-19
африка нигерия коронавирус covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru