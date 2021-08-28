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Ведение деловой переписки в мессенджере может привести к утечке данных
Технологии
Ведение деловой переписки в мессенджере может привести к утечке данных
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 28 августа. Мессенджеры лучше не использовать для ведения рабочей переписки и обмена конфиденциальной информацией, рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Слободчиков.

Он уточнил, что это может повлечь за собой попытки атак на доступные контакты. Например, рассылку фишинговых сообщений и шантаж владельца аккаунта распространением личной информации или удалением важных данных, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт добавил, что для передачи сообщений в мессенджерах обычно используются сторонние серверы и каналы связи, откуда как раз и могут утечь данные. Помимо этого, некоторые приложения могут собирать сведения о пользователях в рекламных целях. Для снижения рисков специалист советует пользоваться двухфакторной идентификацией и отказаться от мессенджеров, которые не поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на своих серверах информации.

Верховный суд РФ ранее разрешил урегулировать споры в досудебном порядке через мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Использовать эти инструменты связи можно, если такой способ прописан в договоре или является «обычной сложившейся деловой практикой между сторонами», говорится в постановлении.

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личные данные мессенджеры кибербезопасность
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