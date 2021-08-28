Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию в полуфинале чемпионата мира

Москва, 28 августа. Мужская сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего планетарного первенства.

Полуфинальный матч 11-го чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года между сборными России и Швейцарии завершился в Москве. Команде Михаила Лихачева удалось одержать победу над соперником. Основное время матча закончилось со счетом 5:5. В составе сборной России забитыми мячами отметились Юрий Крашенинников, Андрей Котенев, Антон Шкарин, а также Борис Никоноров, который оформил дубль. В серии послематчевых пенальти подопечные Лихачева одержали победу.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Сенегала и Японии. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является португальская национальная команда. Планетарное первенство в Москве, участниками которого стали 12 сборных, завершится 29 августа. В этот день пройдет финальный матч и поединок за третье место.

Ранее сборная России обыграла Испанию в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась победой подопечных Лихачева со счетом 4:2.