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Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию в полуфинале чемпионата мира

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:41
Спорт
Сборная России по пляжному футболу победила Швейцарию в полуфинале чемпионата мира
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 28 августа. Мужская сборная России по пляжному футболу вышла в финал домашнего планетарного первенства.

Полуфинальный матч 11-го чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года между сборными России и Швейцарии завершился в Москве. Команде Михаила Лихачева удалось одержать победу над соперником. Основное время матча закончилось со счетом 5:5. В составе сборной России забитыми мячами отметились Юрий Крашенинников, Андрей Котенев, Антон Шкарин, а также Борис Никоноров, который оформил дубль. В серии послематчевых пенальти подопечные Лихачева одержали победу.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Сенегала и Японии. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является португальская национальная команда. Планетарное первенство в Москве, участниками которого стали 12 сборных, завершится 29 августа. В этот день пройдет финальный матч и поединок за третье место.

Ранее сборная России обыграла Испанию в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась победой подопечных Лихачева со счетом 4:2.

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россия спорт пляжный футбол швейцария ЧМ-2021
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