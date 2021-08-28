Ученые объяснили связь между количеством сновидений и риском слабоумия

Токио, 28 августа. Ночной отдых со сновидениями защищает мозг от преждевременного старения, заявили сотрудники Университета Цукубы.

Человек может пребывать в состоянии бодрствования, а также фазах медленного или быстрого сна. Именно в последней из этих стадий люди видят сны. В эти периоды ночного отдыха тело человека остается неподвижным, в то время как глазные яблоки активно вращаются.

Сновидения способствуют сильному притоку крови в мозг, благодаря чему орган дольше остается дееспособным, сохраняя свои когнитивные функции. Чем старше становится человек, тем реже его мозг погружается в быструю фазу сна.

Китайские ученые доказали пользу послеобеденного отдыха для мозговой деятельности. Согласно результатам проведенного исследования, такой сон значительно снижает риск развития слабоумия в пожилом возрасте.