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Ученые объяснили связь между количеством сновидений и риском слабоумия
Наука
Ученые объяснили связь между количеством сновидений и риском слабоумия
pixabay.com

Токио, 28 августа. Ночной отдых со сновидениями защищает мозг от преждевременного старения, заявили сотрудники Университета Цукубы.

Человек может пребывать в состоянии бодрствования, а также фазах медленного или быстрого сна. Именно в последней из этих стадий люди видят сны. В эти периоды ночного отдыха тело человека остается неподвижным, в то время как глазные яблоки активно вращаются.

Сновидения способствуют сильному притоку крови в мозг, благодаря чему орган дольше остается дееспособным, сохраняя свои когнитивные функции. Чем старше становится человек, тем реже его мозг погружается в быструю фазу сна.

Китайские ученые доказали пользу послеобеденного отдыха для мозговой деятельности. Согласно результатам проведенного исследования, такой сон значительно снижает риск развития слабоумия в пожилом возрасте.

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ученые сны слабоумие
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