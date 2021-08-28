Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии зенитных ракетных войск ВС РФ в Гродно

Гродно, 28 августа. Подразделения зенитных ракетных войск ВС РФ прибыли в Гродно для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и ПВО Вооруженных сил России и Белоруссии.

Согласно информации в белорусском оборонном ведомстве, 3 сентября ожидается прибытие авиации ВКС РФ на аэродром Барановичи.

Ранее самолеты ВВС республики отработали посадку на гражданскую автомобильную дорогу в ходе специальных учений, прошедших совместно с подразделениями российской армии.

Видео уникальных действий пилотов ВВС Белоруссии появилось в Сети. Для учений использовался участок трассы М-4 Минск — Могилев, перекрытый для движения всех автомобилей с 82-го по 86-й километры.