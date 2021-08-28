Легенда парашютного спорта рассказал, как преодолеть страх прыжков

Москва, 28 августа. Парашютный спорт относится к экстремальным, но совершить прыжок может каждый. Мастер спорта Владимир Гурный назвал способ преодоления страха перед первым прыжком.

Страх — это очень базовая эмоция инстинкта самосохранения, которая передается с генами в виде безусловного рефлекса. Это важный элемент, который сигнализирует организму об опасности и необходимости предпринимать какие-то действия. Но страх можно преодолеть, как именно — рассказал заслуженный мастер спорта и тренер СССР, шестикратный чемпион мира и абсолютный чемпион Европы по парашютному спорту Владимир Гурный.

Организм реагирует на все стадии, начиная от подготовки парашюта до приземления. Сильнее всего влияние оказывает страх, с ним сталкивается каждый новичок. В полете неопытный экстремал может испытать нехватку кислорода — в таких случаях инструкторы рекомендуют кричать посильнее, это уберет нервный спазм.

Если спуск будет плавным, без резких поворотов и виражей, то головокружение и ощущение «падающих внутренностей» не возникнет. Дезориентация в пространстве может возникнуть за несколько секунд до раскрытия парашюта.

Страх вызывает выброс адреналина в кровь, это помогает мобилизовать силы организма для принятия и исполнения решений. При этом любые эмоции негативно действуют на организм, отметил Гурный.

«Страх уходит, когда человек больше узнает об объекте, которого он боится», — отметил заслуженный спортсмен.

Перед первым прыжком с парашютом мастер спорта рекомендует посетить прыжковые локации, пообщаться с опытными спортсменами, почитать информацию в сети. Укладка парашюта, логика и этапы прыжка, надежность купола — информация об этом дает уверенность в безопасности этого вида спорта.

«Негативные эмоции и их слагаемые исчезают, все реакции и действия становятся адекватными, и достигнутый результат вызывает положительные эмоции», — уверяет Гурный.

Прыгнуть с парашютом может человек в любом возрасте и даже с ограниченными возможностями здоровья. Преодолеть страх поможет информация, подчеркнул мастер спорта.

Некоторым недостаточно обычных прыжков с парашютом, они усложняют «программу», прыгая со стационарных объектов. Житель Азова совершил более 800 прыжков, один из которых принес ему известность в мире экстремального спорта.