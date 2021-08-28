Венесуэльская оппозиция планирует прекратить бойкотировать выборы

Каракас, 28 августа. Оппозиционные партии Венесуэлы хотят прекратить бойкот выборов. Они собираются принять участие в общенациональном голосовании за мэров и губернаторов, запланированном на 21 ноября. Об этом сообщил новостной портал Infobae со ссылкой на Bloomberg.

Venezuela: reportan que la oposición pondrá fin al boicot e inscribirá a sus candidatos para las elecciones de este año https://t.co/QtxATVLRZi — Infobae Colombia (@infobaecolombia) August 27, 2021

По данным СМИ, ведущие оппозиционные партии страны совместно объявят, что примут участие в общенациональных выборах в ноябре. Заявление будет сделано в ближайшие дни.

Одним из ключевых факторов, почему партии решили прекратить бойкот, является участие Европейского союза в голосовании. Международная организация планирует развернуть свою миссию по наблюдению за выборами. В ЕС заявили, что они будут следить процедурой только в том случае, если оппозиция примет участие.

Бойкот

Оппозиционные партии объявили бойкот президентским выборам в 2018 году и парламентским в 2020-м, назвав их мошенническими. Политики тогда призвали лидера страны Николаса Мадуро дать гарантии для обеспечения «свободного и справедливого избирательного процесса» и попросили также пригласить международные миссии наблюдателей. Участие в ноябрьском голосовании является центральным вопросом во втором этапе переговоров с оппозицией, который возобновится 3 сентября в Мехико.

Переговоры

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для страны. Глава государства подчеркнул, что намерения лидера оппозиции Хуана Гуайдо нарушить конституционный строй не увенчались успехом.

Global Look Press / - / XinHua

«То, что произошло вчера, было чрезвычайно важным для обеспечения мира и установления диалога в Венесуэле. После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности действующей власти и прекращения попыток государственных переворотов.