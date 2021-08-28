Физические упражнения при ожирении оказались способны привести к набору веса

Пекин, 28 августа. Тренировки при попытках похудеть могут оказаться неэффективными для людей с ожирением, выяснили ученые из Шэньчжэньского института продвинутых технологий.

Специалисты проанализировали энергетические затраты 1750 взрослых людей. Оказалось, что лица с лишним весом и граждане пожилого возраста благодаря физическим упражнениям сжигают всего 51% калорий, затраченных непосредственно на тренировки. У людей с нормальным индексом массы тела суточный дефицит калорий после упражнений превышал 72%, выяснили ученые.

«Когда люди записываются на программы похудения, большинство из них теряет небольшое количество веса. Некоторые худеют сильнее, но небольшая доля невезучих на самом деле даже набирает вес», — рассказал один из авторов научной работы Джон Спикмен.

Причиной тому являются компенсационные механизмы организма, в число которых входит увеличение аппетита после физических нагрузок и снижение метаболизма в период между ними. Таким образом, гражданам с лишним весом похудеть сложнее, чем людям с нормальной массой тела.

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