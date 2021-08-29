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Ветврач из Красноярска приютила больного суриката
Общество
Ветврач из Красноярска приютила больного суриката
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Кузина

Сотрудница красноярской ветеринарной клиники «Лимпопо» выходила и забрала к себе больного суриката, которого врачам принесли две девушки. Клиентки нашли бьющееся в конвульсиях животное в подъезде. О лечении и судьбе малышки Сури ФАН рассказала ее спасительница Анастасия Кузина.

«Когда мы начали ее обследовать, выявили эпилептические припадки. На фоне чего это происходит — для нас до сих пор загадка. В начале подозревали черепно-мозговую травму. Период лечения она проходила на протяжении долгих месяцев. Чтобы снизить выброс гормонов, было решено провести овариогистерэктомию. Операцию она хорошо перенесла», — поделилась девушка.

Уже после процедуры Сури посадили на специальную диету, однако приступы не отступали, хотя проявлялись значительно реже.

Некоторое время любимица врачей жила в клинике под их наблюдением. Две семьи забирали животное к себе, однако в одном случае причиной возврата стала ревность другого суриката, во втором — невозможность наблюдать за мучениями питомца.

«Мы подобрали для нее оптимальную терапию в виде таблеток. Не сказать, что приступы сошли на нет, но и период спокойной жизни увеличился. Я долгое время думала, хотела забрать ее к себе, ведь тяжело смотреть, как животное томится в клетке, но также прекрасно осознавала, что это большая ответственность и нелегкий труд заботиться о больном сурикатике», — рассказала Анастасия Кузина.

Ветврач из Красноярска приютила больного суриката
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Кузина

История маленькой, но харизматичной пациентки вдохновила возлюбленного девушки. Он решил сделать суриката частью семьи. Графики работы молодой пары позволяют наблюдать за животным постоянно: кормить, ухаживать, играть. Помимо заботливых хозяев, у Сури есть компаньон — крыса Снежик, которая охотно делится своей второй клеткой с новой соседкой, ведь у них похожие судьбы. От больного грызуна год назад отказались хозяева. Анастасия Кузина прооперировала его и тоже приютила у себя.  

«Я много раз говорила, что животных у меня дома не будет, так как живу на съемной квартире, да и на работе хватает всего. Только за одну смену можно пережить столько историй, что кажется, будто не хватит сил на своих домочадцев. Все лечение проходило на моих глазах. Это было все очень болезненно, далеко не каждое животное смогло бы вынести, но за весь этот период они ни разу не проявили агрессию. Они столько пережили, но при этом остались такими же ласковыми и добрыми», — продолжила девушка.

Ветврач из Красноярска приютила больного суриката
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Кузина

Анастасия Кузина родилась и выросла в маленьком городке Томской области. Мама держала кур, поросят, кошек и собак. Еще с детства девочка мечтала стать ветеринаром.

«У меня на руках умирали дорогие мне питомцы, я не знала, как им помочь. Семья у меня небогатая. Я до сих пор помню горечь потерь, поэтому всегда думаю: как же хорошо в больших городах, что ветеринария развивается все больше и больше. Даже у тех, кто, казалось бы, безнадежен, есть шанс на жизнь», — поделилась воспоминаниями девушка.

Ранее ФАН писал, что жительница Архангельской области открыла приют для животных с коронавирусом. Первыми гостями стали кошка Даша и еж Шушик.

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