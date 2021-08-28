Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:33
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:23
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
20:20
Весь мир
На Кубе официально признали криптовалюту
20:19
Наука
Ученым удалось определить возраст найденных в Крыму уникальных артефактов
Все новости

Американские биомеханики заявили о способности белок совершенствовать навыки в прыжках
Наука
Американские биомеханики заявили о способности белок совершенствовать навыки в прыжках
Федеральное агентство новостей  /  Наталия Казакова

Вашингтон, 28 августа. Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки достаточно распространенных в США лисьих белок.

Животные осознают, что ветки упругие. Они пользуются этим знанием, когда им нужно совершить прыжок. Ученые провели эксперимент с участием белок. Специалисты подчеркнули, что животным в этот момент ничего не угрожало. В дикой природе же ошибка в месте отталкивания или приземления может стоить белке жизни.

По первым шагам по подготовленным учеными пруту животные понимали, насколько он гибок. Чем он гибче, тем раньше белки стартовали. До эксперимента ученые были убеждены, что животные стараются минимизировать длину прыжка. Эксперимент показал обратное.

Российские палеонтологи не отстают от зарубежных коллег по количеству открытий. Недавно они нашли останки лягушек возрастом 250 млн лет. Ученые изначально считали, что представители этого вида существ никогда не выходили на сушу. Находка свидетельствует об обратном.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Американские биомеханики заявили о способности белок совершенствовать навыки в прыжках
белки прыжки навыки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru