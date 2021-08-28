Американские биомеханики заявили о способности белок совершенствовать навыки в прыжках

Вашингтон, 28 августа. Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки достаточно распространенных в США лисьих белок.

Животные осознают, что ветки упругие. Они пользуются этим знанием, когда им нужно совершить прыжок. Ученые провели эксперимент с участием белок. Специалисты подчеркнули, что животным в этот момент ничего не угрожало. В дикой природе же ошибка в месте отталкивания или приземления может стоить белке жизни.

По первым шагам по подготовленным учеными пруту животные понимали, насколько он гибок. Чем он гибче, тем раньше белки стартовали. До эксперимента ученые были убеждены, что животные стараются минимизировать длину прыжка. Эксперимент показал обратное.

Российские палеонтологи не отстают от зарубежных коллег по количеству открытий. Недавно они нашли останки лягушек возрастом 250 млн лет. Ученые изначально считали, что представители этого вида существ никогда не выходили на сушу. Находка свидетельствует об обратном.