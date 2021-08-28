Разведенная Лена Катина закрутила роман с мужчиной не из мира музыки

Москва, 28 августа. Экс-солистка «Тату» Лена Катина строит отношения с новым мужчиной, который никак не связан с миром музыки. Певица пока не знает, к чему приведет этот роман.

По словам артистки, сейчас они с возлюбленным находятся на этапе конфетно-букетного периода. Новый избранник Катиной немного старше ее, детей у загадочного мужчины нет.

«У меня есть сейчас история. Это очень новая история. Она появилась совсем недавно. Пока говорить рано, куда это приведет. Еще рано строить планы и говорить о чем-то конкретном, но мне нравится все, что сейчас происходит», — поделилась некоторыми подробностями закрутившая роман певица.

Экс-солистка «Тату» была в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого у нее есть сын Александр. Пара жила в Лос-Анджелесе, но супруги переехали в Россию, когда Катина забеременела, поскольку на родине у нее были родители и квартира. Однако в итоге смена места жительства стала одной из причин развода.

«У него была травма из-за того, что он переехал в другую страну. Друзей нет. Есть я, есть ребенок, моя семья и мои друзья. Моя жилплощадь. То есть, все мое», — пояснила певица в эфире шоу «Секрет на миллион».

Супруги стали постоянно предъявлять друг другу претензии, и Катина, возвращаясь уставшая после гастролей, получала упреки вместо поддержки. Артистка первая заговорила о разводе. Сначала Кузманович улетел в Словению на три месяца, но после его возвращения ничего не изменилось. После развода бывшим супругам удалось остаться друзьями.

«Я всегда говорю, что если вы расстаетесь не друзьями, значит, любви не было», — отметил рок-музыкант, появившийся в эфире НТВ благодаря видеосвязи.

Лена Катина ранее призналась, что пережила изнасилование в совсем юном возрасте. Певица, которой тогда было всего 11 лет, до сих пор помнит лицо этого человека.