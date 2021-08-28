В Японии изобрели «кибервнучку» для пожилых людей

В Японии создали «кибервнучку» для пожилых людей, которые из-за пандемии не могут часто видеться с родственниками. Веселая кукла с большими глазами получила имя Ами-чан. Новинка уже появилась на рынке и мгновенно стала хитом продаж. «Робовнучка» может похвастаться словарным запасом из 1600 японских слов. Кроме того, Ами-чан умеет распознавать лица и может идентифицировать своего хозяина.

Ами-чан знает наизусть более 40 песен, читает стихи и скороговорки, а также отвечает на простые вопросы. Общение с гаджетом поможет активировать определенные области мозга у пожилых людей.

«Пожилым очень важно иметь кого-то, с кем можно поговорить и занять себя. Исследования показали, что, разговаривая с Ами-чан, вы действительно «перезагружаете» свой мозг и держите его в активном состоянии», — отметила сотрудница магазина игрушек Сумино Нишихара.

Согласно отчетам правительства Японии, около 36 миллионов граждан страны — пожилые люди, а около шести миллионов стариков при этом живут одни.