Израиль намерен предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь

Тель-Авив, 28 августа. Правительство Израиля ведет переговоры с Палестинской национальной администрацией (ПНА) о предоставлении сотен миллионов шекелей Рамалле для борьбы с финансовым кризисом. Об этом сообщили источники газеты The Times of Israel.

По словам израильского чиновника, речь идет о пакете средств на сумму 800 млн шекелей (247 млн долларов). Другой источник, знакомый с данным вопросом, охарактеризовал сделку как «практически заключенную», хотя и привел более скромную цифру — 500 млн шекелей (155 млн долларов).

По информации СМИ, о финансовой помощи намеревались объявить до поездки премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон. Это связывалось с ожиданиями администрации Джо Байдена, что Тель-Авив будет действовать в соответствии с риторикой в пользу деэскалации конфликта с палестинцами и продвигать меры, укрепляющие ПНА. Однако детали этой инициативы не были согласованы к тому времени.

Israel and the Palestinian Authority have reached a tentative agreement whereby Israel would transfer $247 million help stabilize the PA amid fears of economic collapse https://t.co/WHwMPAoSaa — Frida Ghitis (@FridaGhitis) August 27, 2021

Высокопоставленный чиновник Палестинской национальной администрации Ахмад Мадждалани подтвердил, что переговоры о финансовой поддержке между двумя сторонами продолжаются. Он сказал, что данные средства будут не кредитом, а авансом за налоговые поступления, которые Израиль собирает от имени Рамаллы.

Отсутствие единства

В последние месяцы Рамалла оказалась в непростом положении. Исламистское движение ХАМАС, ключевой соперник ПНА за влияние среди простых людей, набирает популярность на Западном берегу после 11-дневного конфликта с Израилем в мае и гибели известного местного активиста Низара Баната, скончавшегося в ночь на 24 июня. По всей видимости, смерть была вызвана жестокими действиями сотрудников служб безопасности ПНА при внезапном аресте.

Напряженность между Газой и Рамаллой продолжается до сих пор. Так, в Сеть попал документ, в котором президент Палестины Махмуд Аббас поставил условие для возобновления переговоров с ХАМАС. Отвечая на письмо встречавшегося с лидерами группировки из сектора Газа палестинского бизнесмена Муниба аль-Масри, глава ПНА заявил, что ХАМАС должен признать международные резолюции, чтобы стать партнером Рамаллы.

أعترف أن محمود عباس كان صادقاً وصريحاً ومنطقياً في رده على منيب المصري بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية

يا قوم،

المشكلة ليست عند عباس، المشكلة عند حماس التي لم تقتنع حتى اليوم باستحالة التوافق مع محمود عباس،

ولم تعمل حتى اليوم على تشكيل البديل الوطني لمحمود عباس! pic.twitter.com/vMA36iBSJL — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) August 28, 2021

Представитель исламистской группировки Абдуллатиф аль-Кану в ответ заметил, что настойчивость Аббаса в отношениях с Израилем углубляет раскол и препятствует любому прогрессу в «обустройстве палестинского дома». Он также добавил, что диалог между двумя фракциями должен базироваться на основе межпалестинского примирения, подписанного в Каире в 2011 году.

Экономические проблемы

Экономика Западного берега реки Иордан пострадала от коронавируса, сократившись на 11,5% в 2020 году. При этом важно понимать, что большая часть бюджета Палестинской национальной администрации формируется за счет налоговых поступлений, которые Тель-Авив собирает от имени Рамаллы.

В июле кабинет министров еврейского государства принял решение конфисковать крупную сумму — около 600 млн шекелей (186 млн долларов) — из налоговых поступлений за шесть месяцев. Израильские власти от имени ПНА собирают налоги и пошлины и направляют данные средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка 100 млн долларов.

Israel to withhold nearly NIS 600 million from PA over terror payments https://t.co/DUJwHIokKt — Ari Ingel (@OGAride) July 12, 2021

Местный закон от 2018 года предусматривает конфискацию средств, чтобы «наказать» Рамаллу за ее политику предоставления выплат палестинцам, получившим ранения, заключенным в тюрьму или убитым израильской стороной.

На плачевную экономическую ситуацию в Палестине также влияет недостаточная денежная помощь международных доноров, в частности, из Евросоюза и арабских стран. С января по июнь 2019 года включительно ПНА получила около 300 млн долларов финансовой поддержки. Однако в 2021-м в Рамаллу поступило всего 30,2 млн долларов — почти в 10 раз меньше, чем за примерно тот же период двумя годами ранее.