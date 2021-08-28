Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе

Известный немецкий политолог Александр Рар заявил ФАН, что Ангела Меркель вряд ли могла выдвинуть ультиматум Украине, но при этом она требует выполнения Минских соглашений.

Научный директор Германо-российского форума и заместитель председателя Совета российской экономики в Германии в эксклюзивном интервью прокомментировал появившиеся сообщения о том, что канцлер ФРГ якобы выдвинула украинским властям некие жесткие условия по Донбассу, а также рассказал, что об этом думают в его стране.

«Я думаю, что Меркель ультиматум не выдвигала, — отметил Рар. — Это на нее совсем не похоже. Она в отношении Украины всегда ведет себя предельно мягко, поддерживает ее. Это было видно по тому, что она говорила на днях в Киеве. В то же самое время Меркель не на все 100% на стороне Украины. И я предполагаю, что она все-таки пыталась настаивать в разговоре с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, не в форме ультиматума, на том, что по «формуле Штайнмайера» надо двигаться вперед и реализовывать Минские соглашения».

Собеседник ФАН подчеркнул, что именно так говорят сейчас в Германии. Немцы ждут, когда Украина предложит Донбассу автономию.

«Они это обещали, подписали в 2015 году, но не выполняют, — пояснил политолог. — Я думаю, что так все и было. Прошла неделя после того, как Меркель была в Киеве, и в Германии эта тема настолько уже ушла с повестки дня... У Меркель сейчас совсем другие заботы».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По словам Рара, многим представлялось, что канцлер ФРГ все-таки добьется проведения в Берлине в сентябре саммита, куда должны были бы приехать и президент России Владимир Путин, и Зеленский, чтобы как-то завершить Минские соглашения, которые очень дороги и важны для Меркель.

«Но на данный момент объявлено только то, что где-то в середине первого осеннего месяца будет заседание нормандской четверки на очень низком уровне, на уровне экспертов, специалистов, — сказал собеседник ФАН. — Так что время проходит, и есть риск, что о Минских соглашениях вообще забудут после ухода Меркель со своего поста. Это не мое мнение, а то, о чем здесь думают и что обсуждают».

Меркель и нынешний федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер — те самые люди, которые запустили весь этот процесс. Они всегда говорят, что ему нет альтернативы, напомнил Рар.

«Я тоже считаю, что ее нет, — отметил он. — Разве что только война. Впрочем, Зеленский пытается изменить расклад сил таким образом, чтобы с Минских соглашений убрать немцев и французов, так как считает, что они не играют на 100% на его стороне, и включить вместо них туда американцев. Он просит, чтобы они взяли шефство над этим процессом, в ожидании, что американцы опять будут грубо и жестко разговаривать с Россией и завалят ее новыми санкциями».

Благодаря такому ходу, полагает политолог, Зеленский надеется, что Донбасс вернется под контроль Киева.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Но это, конечно, очень нереалистичное представление, — уверен Рар. — Украинская дипломатия оттого и страдает, что, как мне кажется, нереалистично смотрит на все это дело. Что же касается недавнего визита Меркель в Киев, украинцы, видимо, хотели получить деньги в качестве компенсации за «Северный поток — 2».

Но немецкий канцлер твердо стоит на своем и говорит, что, во-первых, страны будут сотрудничать в области зеленых технологий и, во-вторых, требует провести обещанные реформы.

«Потому что украинцы до сих пор не провели еще нужных реформ в плане независимости судов, построения правового государства и так далее, чего от них требует Европа, — резюмировал собеседник ФАН. — Такие разговоры, я думаю, конечно, за кулисами ведутся».

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил одному из местных телеканалов, что Ангела Меркель выдвинула Владимиру Зеленскому некий ультиматум по Донбассу, согласованный ранее с президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.

От согласия украинского лидера с требованиями ведущих глав государств зависит его визит в Вашингтон, который должен состояться в последний день лета.

Ранее Александр Рар рассказал, что канцлер ФРГ ясно себе представляет, что Крым никогда не вернется к Украине.