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Поставки третьей партии иранской нефти в Ливан могут спровоцировать санкции США
Весь мир
Поставки третьей партии иранской нефти в Ливан могут спровоцировать санкции США
wikipedia.org  /  Steven Pavlov / СС4

Поставки третьей партии иранского топлива в Ливан прошли стадию согласования, заявил лидер шиитской группировки «Хезболла» Сайед Хасан Насралла.

«Мы договорились начать погрузку третьего судна, — сказал он в ходе телевизионной речи 27 августа. — Ближайшие дни покажут, что скептицизм касательно прибытия грузов с топливом является ошибочным... и наши слова станут ясны, когда первое судно достигнет Ливана».

Сообщается, что первый танкер с нефтью уже отчалил из Ирана.

Боязнь санкций

Противники «Хезболлы» в Ливане обеспокоены тяжелыми последствиями этой сделки, поскольку она может привести к введению санкций в отношении средиземноморской страны, экономика которой находится в кризисном состоянии уже почти два года.

Напомним, американские санкции в отношении Тегерана, вновь введенные в 2018 году экс-президентом США Дональдом Трампом, направлены на сокращение объемов продажи сырой иранской нефти до нуля. Согласно им, ограничения могут вводится против любых сторон, сотрудничающих с иранскими компаниями.

Премьер-министр Наджиб Микати заявил 27 августа в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath, что он выступает против любых инициатив, которые могут нанести ущерб интересам Ливана. Однако он попросил другие арабские страны, критикующие топливные сделки с Ираном, оказать помощь, чтобы республике не приходилось прибегать к таким соглашениям.

На прошлой неделе лидер «Хезболлы» заявил, что Иран направит в Ливан партию топлива в рамках поддержки на фоне усугубляющегося в республике кризиса. Насралла предостерег США и Израиль, выступающие против любой торговли топливом между Тегераном и Бейрутом, от возможных провокаций в отношении танкера. Он отметил, что судно будет считаться ливанской собственностью в тот момент, когда оно покинет Иран, и что любая агрессия против него будет рассматриваться как агрессия против Ливана.

«Мы отвергаем унижение в любой военной, политической или экономической войне. Мы отказываемся от унижения нашего народа, пусть никто не осмелится бросить нам вызов», — заявил он.

Это заявление заставило посла США в Ливане Дороти Ши оперативно искать способ помешать Бейруту импортировать топливо из Ирана. Дипломат поспешила поговорить с президентом республики Мишелем Ауном через несколько часов после заявления Насраллы.

«Президенту Ауну позвонила американский посол Дороти Ши, проинформировав его о решении администрации США помочь Ливану импортировать электроэнергию из Иордании через Сирию c помощью египетского газа», — сказано в заявлении президента в Twitter.

Ши также сообщила Ауну о переговорах со Всемирным банком по обеспечению финансирования стоимости египетского газа, ремонта и укрепления ЛЭП, а также необходимого технического обслуживания газопроводов.

В интервью каналу Al Arabiya посол США, комментируя заявление Насраллы о поставках нефти, сказала, что Ливану не нужны иранские суда. Она привела в пример «целую кучу» танкеров у побережья страны, ожидающих разгрузки.

«Я думаю, что ливанский народ заслуживает того, чтобы импортеры топлива распределяли его справедливо. И я спрашиваю вас, можете ли вы рассчитывать на то, что «Хезболла» сделает это?» — отметила дипломат.

Топливный кризис

В настоящий момент Ливан испытывает острую нехватку топлива, на закупку которого у правительства просто нет средств — в стране отмечается дефицит валютных запасов, а местный фунт обесценился по отношению к доллару более чем в 10 раз с 2019 года.

Топливный кризис нанес значительный урон системе здравоохранения республики: больницы не могут обеспечить бесперебойную работу медицинского оборудования. В условиях продолжающейся пандемии коронавируса это угрожает большой опасностью населению.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

В настоящее время Ливан превратился в опустошенную страну, в которой не хватает даже базовых продуктов питания. Ситуацию осложняет тот факт, что политики государства до сих пор не могут сформировать правительство.

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нефть иран хезболла ливан топливный кризис
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