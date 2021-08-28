Поставки третьей партии иранской нефти в Ливан могут спровоцировать санкции США

Поставки третьей партии иранского топлива в Ливан прошли стадию согласования, заявил лидер шиитской группировки «Хезболла» Сайед Хасан Насралла.

«Мы договорились начать погрузку третьего судна, — сказал он в ходе телевизионной речи 27 августа. — Ближайшие дни покажут, что скептицизм касательно прибытия грузов с топливом является ошибочным... и наши слова станут ясны, когда первое судно достигнет Ливана».

Сообщается, что первый танкер с нефтью уже отчалил из Ирана.

Al Jazeera English: "Lebanon's Hezbollah agrees to third shipment of Iranian fuel" https://t.co/4HmH4xuE5N — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 28, 2021

Боязнь санкций

Противники «Хезболлы» в Ливане обеспокоены тяжелыми последствиями этой сделки, поскольку она может привести к введению санкций в отношении средиземноморской страны, экономика которой находится в кризисном состоянии уже почти два года.

Напомним, американские санкции в отношении Тегерана, вновь введенные в 2018 году экс-президентом США Дональдом Трампом, направлены на сокращение объемов продажи сырой иранской нефти до нуля. Согласно им, ограничения могут вводится против любых сторон, сотрудничающих с иранскими компаниями.

Премьер-министр Наджиб Микати заявил 27 августа в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath, что он выступает против любых инициатив, которые могут нанести ущерб интересам Ливана. Однако он попросил другие арабские страны, критикующие топливные сделки с Ираном, оказать помощь, чтобы республике не приходилось прибегать к таким соглашениям.

“The next couple of days will be decisive.”



Lebanon braces for the potential arrival of the first shipment of Iranian fuel coupled with the end of Mikati’s 1-month deadline. Leaders continue to evade compromise while two designated PMs have come and gone.https://t.co/MSoZfv6Q1g — Cairo Review (@CairoReview) August 27, 2021

На прошлой неделе лидер «Хезболлы» заявил, что Иран направит в Ливан партию топлива в рамках поддержки на фоне усугубляющегося в республике кризиса. Насралла предостерег США и Израиль, выступающие против любой торговли топливом между Тегераном и Бейрутом, от возможных провокаций в отношении танкера. Он отметил, что судно будет считаться ливанской собственностью в тот момент, когда оно покинет Иран, и что любая агрессия против него будет рассматриваться как агрессия против Ливана.

«Мы отвергаем унижение в любой военной, политической или экономической войне. Мы отказываемся от унижения нашего народа, пусть никто не осмелится бросить нам вызов», — заявил он.

Это заявление заставило посла США в Ливане Дороти Ши оперативно искать способ помешать Бейруту импортировать топливо из Ирана. Дипломат поспешила поговорить с президентом республики Мишелем Ауном через несколько часов после заявления Насраллы.

«Президенту Ауну позвонила американский посол Дороти Ши, проинформировав его о решении администрации США помочь Ливану импортировать электроэнергию из Иордании через Сирию c помощью египетского газа», — сказано в заявлении президента в Twitter.

Ши также сообщила Ауну о переговорах со Всемирным банком по обеспечению финансирования стоимости египетского газа, ремонта и укрепления ЛЭП, а также необходимого технического обслуживания газопроводов.

В интервью каналу Al Arabiya посол США, комментируя заявление Насраллы о поставках нефти, сказала, что Ливану не нужны иранские суда. Она привела в пример «целую кучу» танкеров у побережья страны, ожидающих разгрузки.

«Я думаю, что ливанский народ заслуживает того, чтобы импортеры топлива распределяли его справедливо. И я спрашиваю вас, можете ли вы рассчитывать на то, что «Хезболла» сделает это?» — отметила дипломат.

She has very specific information on life in Lebanon. “A whole bunch”?



“The U.S. ambassador to Lebanon, Dorothy Shea, told Al Arabiya English that Lebanon didn’t need Iranian tankers, citing “a whole bunch” of fuel ships off the coast waiting to unload.”https://t.co/olD0xFTHdB — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) August 20, 2021

Топливный кризис

В настоящий момент Ливан испытывает острую нехватку топлива, на закупку которого у правительства просто нет средств — в стране отмечается дефицит валютных запасов, а местный фунт обесценился по отношению к доллару более чем в 10 раз с 2019 года.

Топливный кризис нанес значительный урон системе здравоохранения республики: больницы не могут обеспечить бесперебойную работу медицинского оборудования. В условиях продолжающейся пандемии коронавируса это угрожает большой опасностью населению.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

В настоящее время Ливан превратился в опустошенную страну, в которой не хватает даже базовых продуктов питания. Ситуацию осложняет тот факт, что политики государства до сих пор не могут сформировать правительство.