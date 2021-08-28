Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке

Луанда, 28 августа. Скандально известная певица Милана Миломанова опубликовала в Instagram снимок из Анголы, где она скрывается от Интерпола после грабежа в доме Наташи Королевой.

Исполнительница регулярно показывает снимки из столицы африканского государства — Луанды. Судя по всему, Миломанова даже не думает возвращаться в Россию, где ей грозит лишение свободы. Именно она снимала на телефон любовные утехи Сергея Глушко (Тарзана) с актрисой Анастасией Шульженко.

Кроме того, Миломанова украла из дома Наташи Королевой деньги и драгоценности на сумму более 5 млн рублей. Позже певица покинула Россию и ее след на какое-то время затерялся. В середине августа девушка снова стала активна в соцсетях.

Заседания московского суда по делу о краже имущества Королевой с июня неоднократно переносились. В связи с отсутствием Миломановой дело снова передали в прокуратуру. Артистке грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее исполнительница хита «Дельфин и русалка» отпраздновала бирюзовую свадьбу с мужем. Она заявила, что считает интрижку Тарзана с Шульженко не изменой, а подставой.