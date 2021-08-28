Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией

Ташкент, 28 августа. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко получила награду от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он вручил ей орден «Дустлик» («Дружба»).

Лидер республики отметил личный вклад Матвиенко в развитие и укрепление отношений России и Узбекистана. Она способствовала союзничеству и стратегическому партнерству двух государств, уточняется в указе Мирзиеева.

По этому случаю председатель узбекского парламента Танзила Нарбаева направила Валентине Матвиенко поздравление.

«Это радостное событие является ярким свидетельством вашего самоотверженного труда и весьма высокого вклада в укрепление отношений дружбы», — подчеркнула Нарбаева.

Ранее стало известно, что глава Совфеда и председатель парламента Узбекистана провели телефонные переговоры. Они обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие стран СНГ.