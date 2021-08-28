Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:03
19:01
Общество
Кровь в моче может указывать на проблемы с давлением
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Все новости

Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
flickr.com  /  Совет Федерации

Ташкент, 28 августа. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко получила награду от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он вручил ей орден «Дустлик» («Дружба»).

Лидер республики отметил личный вклад Матвиенко в развитие и укрепление отношений России и Узбекистана. Она способствовала союзничеству и стратегическому партнерству двух государств, уточняется в указе Мирзиеева.

По этому случаю председатель узбекского парламента Танзила Нарбаева направила Валентине Матвиенко поздравление.

«Это радостное событие является ярким свидетельством вашего самоотверженного труда и весьма высокого вклада в укрепление отношений дружбы», — подчеркнула Нарбаева.

Ранее стало известно, что глава Совфеда и председатель парламента Узбекистана провели телефонные переговоры. Они обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие стран СНГ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
россия узбекистан матвиенко награда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru