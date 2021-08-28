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В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
pixabay.com  /  Viktor66

Улан-Удэ, 28 августа. Сотрудники поисково-спасательной службы (БРПСС) ведут масштабные поисковые мероприятия, направленные на обнаружение девяти людей, утонувших в водоемах республики.

Специалисты обследовали акватории и прибрежные территории рек Уды и Селенги. Был проверен участок от Селенгинского моста до иволгинского села Ошурково.

Затем сотрудники экстренных служб осмотрели более 20 километров на реке Ока в Окинском районе. О ходе поисковых работ сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На данный момент никто из пропавших девяти человек не обнаружен. Спасатели намерены продолжить поиски на следующий день.

Ранее сотрудники экстренных служб Челябинской области нашли тело 58-летней женщины, которая утонула в озере Сугояк в Красноармейском районе во время очередной тренировки. Спортсменка была обнаружена примерно в 100 м от берега.

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бурятия люди поиск реки
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