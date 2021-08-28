Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса

Анкара, 28 августа. Гражданка Афганистана родила дочь во время эвакуационного рейса, который осуществлял турецкий перевозчик Turkish Airlines.

Состояние роженицы и новорожденной оценивается как хорошее. Ребенок благополучно появился на свет стараниями экипажа самолета, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

«В связи с политической нестабильностью в Афганистане граждане этой страны стремятся покинуть ее. Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды», — сказано в сообщении.

Во время полета на борту медиков не оказалось. Это не составило большой проблемы, так как члены экипажа перед началом работы проходят необходимые инструктажи, рассказали в компании. Малышка, появившаяся на свет во время полета, получила имя Хавва.

Из-за экстренной ситуации самолет совершил посадку в Кувейте и после проведения необходимого обследования матери и ребенка благополучно закончил маршрут до Бирмингема. Указанным рейсом проводилась эвакуация жителей Афганистана, которые работали в британских фирмах.

Страны начали эвакуировать своих граждан из Афганистана после того, как боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль Кабул. Ранее сообщалось, что Министерство обороны России организовало эвакуацию более 500 жителей РФ, стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Узбекистана и Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.