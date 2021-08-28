Российские разработчики представили человекоподобного робота

Москва, 28 августа. Компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками, а также способностью воспроизводить эмоции и взаимодействовать с аудиторией.

Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, главным отличием модели является способность рук совершать движения в 12 степенях свободы. Каждая рука имеет по восемь двигателей. Машина может переносить друз до двух килограммов, брать предметы, указывать направление, пожимать руку собеседника и посылать воздушные поцелуи.

«Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне - можно попросить робота сделать жест, например, помахать рукой, и по команде инженера разработчика», — рассказал РИА Новости директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

По его словам, компания уже приступила к созданию ног робота. Он добавил, что презентация разработки состоится в сентябре на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Инженер компании «Промобот» Константин Юрцук ранее в беседе с корреспондентом ФАН на форуме «Армия-2021» рассказал о сферах, где может быть применен Robo-C. Специалист отметил, что в зависимости от желания заказчика робот может выполнять как развлекательные функции, так и служить для более серьезных задач.