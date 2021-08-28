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Таролог Гамаюн рассказала о возможной судьбе сына Авербуха и Арзамасовой

Шоу-бизнес
Таролог Гамаюн рассказала о возможной судьбе сына Авербуха и Арзамасовой
instagram.com  /  @averbukhofficial

В разговоре с ФАН таролог Элена Гамаюн рассказала о возможной судьбе сына знаменитого фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой. Совсем недавно в звездной семье случилось радостное событие — звезда «Папиных дочек» впервые стала мамой. Малыш родился 14 августа, наследника назвали Лев.

По словам Гамаюн, число 14 представляет собой аркан «Умеренность». Люди этого аркана имеют творческие способности, могут быть успешны в живописи, музыке. Это люди тонкой душевной организации, они очень впечатлительны.  

«Часто люди с таким кодом становятся хорошими медиками, психологами, нередко находят себя в искусстве, шоу-бизнесе. Представители этого аркана становятся хорошими организаторами выставок, их привлекает работа в сфере путешествий», — говорит таролог.  

Таролог Гамаюн рассказала о возможной судьбе сына Авербуха и Арзамасовой
Фото из личного архива Элены Гамаюн  / 

Эти люди могут обладать сверхспособностями, особой житейской мудростью, поэтому могут сыскать успех и в преподавательской деятельности. 

«Ребенок будет обладать высокой интуицией, чувствительностью. Скорее всего, в будущем заработок придет через творческую сферу и искусство», — добавила Гамаюн. 

Сейчас новоиспеченная мама восстанавливается после родов. Специально для этого она решила взять паузу на работе в театре, однако к новому сезону актриса пообещала вернуться на сцену. Уже в конце сентября ее можно будет увидеть в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях» в Театре наций и в МХАТе имени Горького в постановке «Нюрнбергский вальс». 

К слову, ставший отцом Авербух также неустанно трудится. Накануне рождения сына он был в Нижнем Новгороде, где проходило его ледовое шоу.

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шоу-бизнес авербух арзамасова гамаюн
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