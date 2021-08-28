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Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:46
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Вашингтон, 28 августа. Американские власти добились возможности взыскать более 200 тысяч долларов с голливудского актера Стивена Сигала, который живет в России.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд, чтобы получить с Сигала деньги за сокрытие доходов от рекламы криптовалюты. Судья из Бруклина встал на сторону американских властей и утвердил постановление, согласно которому SEC получила право взыскать с актера оставшиеся штрафы и пенни, пишет Bloomberg.

Юрист комиссии отмечал в письме, что Сигал согласился выплатить компенсацию на сумму свыше 330 тысяч долларов. Однако он перевел только 75 тысяч долларов и не смог соблюсти сроки выплаты оставшейся части.

SEC приняла решение оштрафовать голливудского актера в феврале 2020 года. По данным комиссии, Сигал получил 250 тысяч долларов наличными и токены на сумму 750 тысяч долларов за рекламу криптовалюты, однако не отчитался об этом доходе.

Ранее Стивен Сигал подарил японский меч президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Актер показал главе государства, как использовать его презент.

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сша актер сигал
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