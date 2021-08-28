Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep

Оберн-Хиллс, США, 28 августа. Автомобилестроительная компания из США презентовала обновленный внедорожник Commander.

Концерн Jeep разработал кроссовер на семь мест под названием Commander. Предполагается, что автомобиль будет эксклюзивом на латиноамериканском рынке. Об этом пишет «Автоновости дня».

Commander напоминает модель Compass после рестайлинга, однако новое поколение кроссовера теперь обладает более интересным экстерьером и внушительным интерьером.

Новый автомобиль получил немного другие фары, хромирование переднего бампера, а также утонченные фонари и более крупную линию остекления. Структура приборной панели и «начинка» мультимедиа точь в точь повторяют набор Compass.

Технически Commander оборудуется бензиновым двигателем на 1,3 литра мощностью 185 л.с., либо 2,0-литровым дизельным силовым агрегатом на 190 л.с. Компания планирует запустить реализацию модели в октябре. Ее стоимость достигнет 38 тыс. долларов или 2,8 млн рублей по актуальному курсу.

Первый электрокар в рядах концерна появится только в 2023 году. Как отмечают инсайдеры, машина станет результатом унификации с Alfa Romeo и Fiat.