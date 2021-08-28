Конгресс Перу одобрил состав нового правительства

Лима, 28 августа. Члены Конгресса Перу утвердили состав кабинета министров во главе с Гвидо Беллидо, предложенный новым президентом Педро Кастильо. Об этом сообщается на официальной странице законодательного органа в Twitter.

#Ahora | Con el quórum reglamentario se reanudó la sesión del #PlenoDelCongreso para continuar con el debate de la Cuestión de Confianza, con la presencia del titular de la @pcmperu, Guido Bellido, y su Gabinete Ministerial. pic.twitter.com/6QhUkEW537 — Congreso del Perú (@congresoperu) August 27, 2021

Спустя несколько часов ожесточенных дебатов конгресс, в котором преобладают оппозиционные силы, принял решение о вынесении вотума доверия кабинету министров нового правительства. За одобрение состава проголосовали 73 члена крайне поляризованного парламента, 50 выступили против, 0 человек воздержались.

Agradezco al Pleno del @congresoperu por otorgar el #VotoDeConfianza. La búsqueda de consensos nos permitirá gobernar junto con el pueblo y por el desarrollo de políticas públicas con carácter social. Como #GobiernoDelBicentenario, llegaremos a todos los rincones del Perú. pic.twitter.com/4tfBCaLgBg — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 27, 2021

«Благодарю Пленум Конгресса Перу за вотум доверия. Достижение консенсуса позволит управлять страной, опираясь на волю народа и способствуя развитию политики с акцентом на социальную сферу», — написал Кастильо от социалистической партии Perú Libre («Свободное Перу») на своей странице в Twitter

26 августа законодательный орган приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день на фоне неопределенности и протестов. Тысячи человек с разных регионов страны направились к зданию конгресса, чтобы поддержать кабинет министров во главе с Гвидо Беллидо. Кроме них, на улицы Лимы вышли оппозиционные группы, которые требуют отставки Педро Кастильо.

#VotoDeConfianza En el Congreso, el pueblo expresa su repudio a Bellido, el Premier de los Dinámicos del Centro que visitaba campamentos senderistas. No al gabinete pro terruco. Debajo del sombrero se esconde Sendero.

¡Y va caer, y va caer, el comunismo va a caer! pic.twitter.com/X4IGw6pi1g — Rolando Jiménez (@Rorayjibo) August 26, 2021

Одним из основных поводов для разногласий стало назначение кандидатуры Гвидо Беллидо. Против 41-летнего политика ведется два расследования, за отмывание денег и апологетику идей терроризма, после того как он публично поддержал леворадикальную группировку «Сендеро Люминосо» («Сияющий путь»).