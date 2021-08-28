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Конгресс Перу одобрил состав нового правительства

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:53
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
Prt Scr twitter.com  /  @congresoperu

Лима, 28 августа. Члены Конгресса Перу утвердили состав кабинета министров во главе с Гвидо Беллидо, предложенный новым президентом Педро Кастильо. Об этом сообщается на официальной странице законодательного органа в Twitter.

Спустя несколько часов ожесточенных дебатов конгресс, в котором преобладают оппозиционные силы, принял решение о вынесении вотума доверия кабинету министров нового правительства. За одобрение состава проголосовали 73 члена крайне поляризованного парламента, 50 выступили против, 0 человек воздержались.

«Благодарю Пленум Конгресса Перу за вотум доверия. Достижение консенсуса позволит управлять страной, опираясь на волю народа и способствуя развитию политики с акцентом на социальную сферу», — написал Кастильо от социалистической партии Perú Libre («Свободное Перу») на своей странице в Twitter

26 августа законодательный орган приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день на фоне неопределенности и протестов. Тысячи человек с разных регионов страны направились к зданию конгресса, чтобы поддержать кабинет министров во главе с Гвидо Беллидо. Кроме них, на улицы Лимы вышли оппозиционные группы, которые требуют отставки Педро Кастильо.

Одним из основных поводов для разногласий стало назначение кандидатуры Гвидо Беллидо. Против 41-летнего политика ведется два расследования, за отмывание денег и апологетику идей терроризма, после того как он публично поддержал леворадикальную группировку «Сендеро Люминосо» («Сияющий путь»).

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