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Голос матери оказался способен облегчать боль у недоношенных младенцев
Общество
Голос матери оказался способен облегчать боль у недоношенных младенцев
pixabay.com

Москва, 28 августа. Уровень боли у недоношенных младенцев можно снизить при помощи родительского голоса, выяснили ученые из Женевского университета.

Специалисты провели исследование на базе итальянской больницы. Там эксперты наблюдали за состоянием 20 недоношенных малышей. Они попросили матерей присутствовать каждый день при заборе крови.

Первым делом они изучили «профиль боли» у младенцев. Он предполагает оценку мимики, сердцебиения и уровня насыщенности крови кислородом. Вторым этапом ученые сравнили реакцию детей в трех случаях. В первом мать просто присутствовала во время процедуры, во втором она разговаривала с ребенком и в третьем — пела.

Итоги эксперимента показали, что голос матери во время разговора лучше всего действовал на младенцев, которые проходят лечение. Эффект обезболивания происходит из-за повышения у детей уровня гормона доверия, окситоцина, отметили ученые.

Ранее стало известно, что в Москве прошла донорская акция в помощь больным детям, нуждающимся в переливании крови. Участие в ней приняли местные волонтеры и студенты медицинских вузов.

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