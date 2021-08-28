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Директор фестиваля «Спасская башня» пожаловался на нехватку времени
Общество
Директор фестиваля «Спасская башня» пожаловался на нехватку времени
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

, 28 августа. Всего три дня есть у организаторов «Спасской башни», чтобы подготовить общее шоу из 14 военных оркестров разных стран мира, заявил директор фестиваля Сергей Смирнов.

По словам Смирнова, в Москву прилетают подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы. И главная сложность заключается в нехватке времени.

«Самая большая радость, когда они превращаются в этот единый коллектив и то, что они исполняют нашу музыку», — поделился он с РИА Новости.

Музыканты репетировали на Красной площади по расписанию. Когда на смену приходил другой оркестр, они шли на Васильевский спуск и продолжали репетицию там, добавил директор «Спасской башни».

Накануне в российской столице состоялись первые выступления военных оркестров. Зрители услышали, как музыканты Белоруссии, Катара и Мексики играют музыку русских композиторов, сообщает канал «360».

Президент Владимир Путин в телеграмме обратился к участникам мероприятия. Он назвал «Спасскую башню» большим событием, которого ждали тысячи россиян.

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москва фестиваль спасская башня
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