Директор фестиваля «Спасская башня» пожаловался на нехватку времени

, 28 августа. Всего три дня есть у организаторов «Спасской башни», чтобы подготовить общее шоу из 14 военных оркестров разных стран мира, заявил директор фестиваля Сергей Смирнов.
По словам Смирнова, в Москву прилетают подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы. И главная сложность заключается в нехватке времени.
«Самая большая радость, когда они превращаются в этот единый коллектив и то, что они исполняют нашу музыку», — поделился он с РИА Новости.
Музыканты репетировали на Красной площади по расписанию. Когда на смену приходил другой оркестр, они шли на Васильевский спуск и продолжали репетицию там, добавил директор «Спасской башни».
Накануне в российской столице состоялись первые выступления военных оркестров. Зрители услышали, как музыканты Белоруссии, Катара и Мексики играют музыку русских композиторов, сообщает канал «360».
Президент Владимир Путин в телеграмме обратился к участникам мероприятия. Он назвал «Спасскую башню» большим событием, которого ждали тысячи россиян.