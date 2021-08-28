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Танцы, гимнастика и ходьба защитят пожилых людей от остеопороза

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:28
Общество
Танцы, гимнастика и ходьба защитят пожилых людей от остеопороза
pixabay.com

Москва, 28 августа. Остеопороз — это болезнь пожилых людей. Она возникает из-за истончения костной ткани. Это можно предотвратить, заявила эндокринолог Оксана Дюкарева.

Прочность костей зависит от костной массы. Чтобы сохранить здоровье, необходимо уделять внимание подвижности. Важно помнить, что чрезмерная нагрузка, как и ее отсутствие снижают набор костной массы. Избежать проблем со здоровьем можно, занимаясь танцами, гимнастикой или ходьбой.

«Всегда учитывайте свои возможности и постепенно наращивайте время и продолжительность занятий спортом. Питайтесь сбалансированно. Не исключайте из своего рациона белок, он важен для формирования мышечной массы», — посоветовала Оксана Дюкарева в беседе с aif.ru.

Американские ученые раскрыли секрет, как ежедневно продлевать свою жизнь на 48 минут. Для этого нужно включить в свой рацион орехи. К тому же желательно употреблять больше фруктов и овощей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food.

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танцы ходьба кости дюкарева
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