Танцы, гимнастика и ходьба защитят пожилых людей от остеопороза

Москва, 28 августа. Остеопороз — это болезнь пожилых людей. Она возникает из-за истончения костной ткани. Это можно предотвратить, заявила эндокринолог Оксана Дюкарева.

Прочность костей зависит от костной массы. Чтобы сохранить здоровье, необходимо уделять внимание подвижности. Важно помнить, что чрезмерная нагрузка, как и ее отсутствие снижают набор костной массы. Избежать проблем со здоровьем можно, занимаясь танцами, гимнастикой или ходьбой.

«Всегда учитывайте свои возможности и постепенно наращивайте время и продолжительность занятий спортом. Питайтесь сбалансированно. Не исключайте из своего рациона белок, он важен для формирования мышечной массы», — посоветовала Оксана Дюкарева в беседе с aif.ru.

Американские ученые раскрыли секрет, как ежедневно продлевать свою жизнь на 48 минут. Для этого нужно включить в свой рацион орехи. К тому же желательно употреблять больше фруктов и овощей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food.