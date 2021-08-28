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Пентагон пообещал завершить операцию по эвакуации солдат ВС США из Афганистана к 31 августа

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:30
Армия
Пентагон пообещал завершить операцию по эвакуации солдат ВС США из Афганистана к 31 августа
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Stringer / Xinhua

Кабул, 28 августа. США успели вывезти из Афганистана 5,4 тыс. граждан страны.

Пентагон сообщает, что Соединенные Штаты эвакуировали к данному моменту 5,4 тыс. жителей государства. В соответствии с планами Вашингтон планирует окончить операцию по вывозу людей из страны к концу лета.

При этом в Пентагоне отметили, что столица Афганистана остается небезопасной, продолжает сохраняться угроза для жизни в городе, поэтому организация занимается мониторингом обстановки.

Согласно информации пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, после 14 августа из страны было эвакуировано порядка 105 тыс. человек.

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сша афганистан пентагон эвакуация
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