Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:02
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
18:35
Происшествия
Полиция Петербурга задержала дебошира, устроившего в кафе драку с поножовщиной
Все новости

Экс-продюсер «Тату» платил солисткам по 50 долларов за концерты на начальном этапе
Шоу-бизнес
Экс-продюсер «Тату» платил солисткам по 50 долларов за концерты на начальном этапе
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 28 августа. Экс-солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова получали по 50 долларов за концерты в начале существования группы, рассказал бывший продюсер коллектива Леонид Дзюник.

По словам продюсера, основную прибыль с «Тату» получил инвестор, который вкладывал в проект свои средства. В какой-то момент Дзюник обратился к создателю группы Ивану Шаповалову и настоял на повышении гонораров солисток.

«Я выплачивал Лене и Юле по 50 долларов. Они пахали как волы, выкладывались на концертах. Я приезжаю, а они уставшие. И тогда я сказал Ване, [что] так не пойдет, и мы стали платить им по 100 долларов», — поделился экс-продюсер коллектива в эфире шоу «Секрет на миллион».

Как отметила Катина, самый большой гонорар, который она держала в руках за время работы в группе, составил 250 тысяч долларов. На первые крупные заработки певица купила подержанный автомобиль Pontiac Grand Am. Кроме того, экс-солистка «Тату» приобрела квартиру на Старом Арбате, которую до сих пор сдает.

Самые первые гонорары Катина отдавала матери, а часть денег тратила на новые вещи. Продюсер иногда штрафовал солисток на деньги из-за курения.

Ранее Лена Катина призналась, что пережила изнасилование, когда ей было 11 лет. Спустя годы певица может говорить об этом без слез, поскольку проработала травму с психологом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-продюсер «Тату» платил солисткам по 50 долларов за концерты на начальном этапе
тату катина секрет на миллион
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru