Экс-продюсер «Тату» платил солисткам по 50 долларов за концерты на начальном этапе

Москва, 28 августа. Экс-солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова получали по 50 долларов за концерты в начале существования группы, рассказал бывший продюсер коллектива Леонид Дзюник.

По словам продюсера, основную прибыль с «Тату» получил инвестор, который вкладывал в проект свои средства. В какой-то момент Дзюник обратился к создателю группы Ивану Шаповалову и настоял на повышении гонораров солисток.

«Я выплачивал Лене и Юле по 50 долларов. Они пахали как волы, выкладывались на концертах. Я приезжаю, а они уставшие. И тогда я сказал Ване, [что] так не пойдет, и мы стали платить им по 100 долларов», — поделился экс-продюсер коллектива в эфире шоу «Секрет на миллион».

Как отметила Катина, самый большой гонорар, который она держала в руках за время работы в группе, составил 250 тысяч долларов. На первые крупные заработки певица купила подержанный автомобиль Pontiac Grand Am. Кроме того, экс-солистка «Тату» приобрела квартиру на Старом Арбате, которую до сих пор сдает.

Самые первые гонорары Катина отдавала матери, а часть денег тратила на новые вещи. Продюсер иногда штрафовал солисток на деньги из-за курения.

Ранее Лена Катина призналась, что пережила изнасилование, когда ей было 11 лет. Спустя годы певица может говорить об этом без слез, поскольку проработала травму с психологом.