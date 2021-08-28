«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду

Без Криштиану Роналду «Ювентус» не станет играть хуже, наоборот, клуб от этого только выиграет. Таким мнением в беседе с ФАН поделился продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Накануне именитый португальский футболист Криштиану Роналду, попрощавшись с теперь уже бывшими одноклубниками, покинул тренировочную базу туринского «Ювентуса». Чуть позже стало известно о триумфальном возвращении португальца в «Манчестер Юнайтед», который в полной мере раскрыл талант футболиста. Роналду выступал за английский клуб на протяжении шести лет — с 2003 по 2009 год.

Футбольный аналитик Виктор Ладненко считает, что уход Роналду из «Ювентуса» положительно скажется на итальянском клубе, так как у главного тренера Массимилиано Аллегри теперь будет больше возможностей для экспериментов. Ладненко уверен, что «Ювентус» сильно выступит в групповом этапе Лиге чемпионов и не оставит шансов в том числе питерскому «Зениту».

«Ювентус» в этом сезоне будет очень силен, и это несмотря на то, что команду покинул Криштиану Роналду. Думаю, что для «Юве» это, наоборот, большой плюс, потому что теперь Массимилиано Аллегри может спокойно строить игру именно так, как он хочет, не подстраиваясь под Криштиану. Мне кажется, Роналду был лишним элементом именно в структуре прессинга для тактики Аллегри. Уход звездного португальца развяжет руки тренеру и позволит ему вести игру так, как он считает нужным», — объяснил эксперт.

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За итальянскую команду португалец выступал с 2018 года. В форме «Юве» Роналду провел 133 матча, в которых успел отличиться 101 раз.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» презентовал свой официальный гимн, написанный известным немецким композитором Хансом Циммером. Композиция «быков» прозвучала на краснодарском стадионе перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Ханс Циммер известен в первую очередь как автор музыки к фильмам. Он написал композиции для «Пиратов Карибского моря», «Темного рыцаря», «Короля Льва», «Начала» и многих других.