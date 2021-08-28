Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:02
19:01
Общество
Кровь в моче может указывать на проблемы с давлением
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Все новости

СК подтвердил возникновение пожара в больнице Ярославля из-за кипятильника

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:30
Происшествия
СК подтвердил возникновение пожара в больнице Ярославля из-за кипятильника
Prt Scr youtube.com  /  В поисках интересного

Ярославль, 28 августа. Причиной пожара в ковидном госпитале Ярославля стал включенный кипятильник одного из пациентов. Соответствующую информацию подтвердили в Следственном комитете.

Один из лечащихся от коронавируса больных оставил в пустом стакане невыключенный кипятильник. В итоге внутренняя спираль разорвалась, после чего вспыхнувший огонь перекинулся на матрас.

Прежде стало известно о возгорании в одной из ярославских больниц. На момент пожара в реанимации находились12 человек, 6 из которых были переведены в другое медицинское учреждение. Некоторых пациентов по состоянию здоровья перевели в отделение интенсивной терапии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК подтвердил возникновение пожара в больнице Ярославля из-за кипятильника
пожар ярославль кипятильник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru