СК подтвердил возникновение пожара в больнице Ярославля из-за кипятильника

Ярославль, 28 августа. Причиной пожара в ковидном госпитале Ярославля стал включенный кипятильник одного из пациентов. Соответствующую информацию подтвердили в Следственном комитете.

Один из лечащихся от коронавируса больных оставил в пустом стакане невыключенный кипятильник. В итоге внутренняя спираль разорвалась, после чего вспыхнувший огонь перекинулся на матрас.

Прежде стало известно о возгорании в одной из ярославских больниц. На момент пожара в реанимации находились12 человек, 6 из которых были переведены в другое медицинское учреждение. Некоторых пациентов по состоянию здоровья перевели в отделение интенсивной терапии.