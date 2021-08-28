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США ликвидировали двух лидеров «Исламского государства»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:35
Армия
США ликвидировали двух лидеров «Исламского государства»
youtube.com  /  Jimmy Isright

Кабул, 28 августа. Два лидера «Исламского государства»1 были уничтожены в Афганистане силами США во время авиаудара, сообщили в Пентагоне.

Соединенные Штаты устранили двух лидеров группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ). Известно, что еще одного террориста ранили при совершении авиаудара. Об этом пишет РИА Новости.

Вооруженные силы США провели спецоперацию на территории Афганистана. Генерал-майор Уильям Тэйлор прокомментировал результаты мероприятий в ходе брифинга в Пентагоне.

Отмечается, что потери среди гражданских отсутствуют.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан исламское государство
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