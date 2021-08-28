Убийца брата президента США Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Калифорния, 28 августа. Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство заключенного иорданца Сирхана Сирхана о досрочном освобождении из тюрьмы.

Он провел в тюрьме 53 года за убийство сенатора Роберта Кеннеди. Комиссия сделала выводы, что заключенный больше не представляет угрозы для общества.

Сирхан Сирхан совершил преступление 5 июня 1968 года. Он застрелил сенатора Кеннеди через несколько минут после объявления итогов первичных выборов в Калифорнии на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Убийца признался в содеянном и объяснил, что так отомстил за поддержку, оказанную Кеннеди Израилю, заключающуюся в поставках американских военных самолетов.

Сначала преступника приговорили к смертной казни, но в связи с тем, что тогда Верховный суд США признал ее противоречащей конституции страны, мужчину посадили в тюрьму. Все попытки получить досрочное освобождение обернулись для заключенного провалом.