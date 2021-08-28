Центр прогноза космической погоды сообщил о повышении солнечной активности

Москва, 28 августа. Повышение солнечной активности зафиксировал Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Череда вспышек продолжается на Солнце третий день подряд. За последние сутки астрономы обнаружили семь кратковременных излучений класса С, а утром 28 августа — вспышку класса М. Индекс активности звезды подняли до оранжевого уровня в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности. Выбрасываемые Солнцем облака плазмы способны привести к магнитной буре на Земле через два–три дня. Это, в свою очередь, может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций животных и птиц. Более сильные магнитные бури способны вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

Метеочувствительных граждан также предупредили о влиянии магнитных бурь, отдельная вспышка которых ожидается 29 августа. У людей могут наблюдаться проблемы со сном, недомогание и головокружение.