Три афганских атлета погибли из-за взрывов в аэропорту Кабула

Кабул, 28 августа. Три спортсмена из Афганистана стали жертвами взрывов в аэропорту Кабула. Об этом сообщили представители Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Среди погибших член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани и игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак. Спортсмены пытались покинуть страну в связи с приходом к власти боевиков «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), но погибли при серии взрывов в воздушной гавани Кабула.

Всего жертвами терактов в аэропорту столицы Афганистана стали более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.