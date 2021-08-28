Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:01
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
18:35
Происшествия
Полиция Петербурга задержала дебошира, устроившего в кафе драку с поножовщиной
Все новости

Три афганских атлета погибли из-за взрывов в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:16
Происшествия
Три афганских атлета погибли из-за взрывов в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Кабул, 28 августа. Три спортсмена из Афганистана стали жертвами взрывов в аэропорту Кабула. Об этом сообщили представители Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Среди погибших член сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани и игрок команды по крикету Насир Ахмад Саак. Спортсмены пытались покинуть страну в связи с приходом к власти боевиков «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), но погибли при серии взрывов в воздушной гавани Кабула.

Всего жертвами терактов в аэропорту столицы Афганистана стали более 100 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три афганских атлета погибли из-за взрывов в аэропорту Кабула
кабул взрыв смерть аэропорт спортсмены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru