В Подмосковье прошла церемония закрытия форума «Армия-2021»

Москва, 28 августа. Церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» прошла в подмосковной Кубинке в выставочном центре «Патриот».

Во время церемонии было объявлено, что мероприятие посетили 117 делегаций, 36 из которых представляли главы оборонных ведомств. Уточняется, что за весь период «Армии-2021» на форуме было подписано более 40 контрактов на сумму 500 млрд рублей, а также представлено 275 единиц новой техники, свыше полусотни образцов из которой были показаны широкой публике впервые.

Ранее сообщалось, что в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония награждения предприятий, которые представили свои инновации на выставке «Армия-2021». Церемонию провел глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.