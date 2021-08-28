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В Подмосковье прошла церемония закрытия форума «Армия-2021»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:16
Армия
В Подмосковье прошла церемония закрытия форума «Армия-2021»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 августа. Церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» прошла в подмосковной Кубинке в выставочном центре «Патриот».

Во время церемонии было объявлено, что мероприятие посетили 117 делегаций, 36 из которых представляли главы оборонных ведомств. Уточняется, что за весь период «Армии-2021» на форуме было подписано более 40 контрактов на сумму 500 млрд рублей, а также представлено 275 единиц новой техники, свыше полусотни образцов из которой были показаны широкой публике впервые.

Ранее сообщалось, что в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония награждения предприятий, которые представили свои инновации на выставке «Армия-2021». Церемонию провел глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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форум церемония закрытия армия-2021
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