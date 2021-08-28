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La Repubblica назвала дату проведения чрезвычайного саммита G20 по Афганистану

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:15
Политика
La Repubblica назвала дату проведения чрезвычайного саммита G20 по Афганистану
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Рим, 28 августа. Чрезвычайный саммит «Группы двадцати» (G20) по ситуации в Афганистане состоится в формате видеоконференции, пишет газета La Repubblica.

Саммит может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября, уточняет СМИ. Встреча состоится не позже 17 сентября, так как в противном случае саммит пересечется с 76-й сессией Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги выступил с предложением провести встречу G20 по Афганистану. По его словам, саммит может стать площадкой для старта сотрудничества стран с целью разрешения кризиса в Афганистане.

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g20 афганистан саммит
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