La Repubblica назвала дату проведения чрезвычайного саммита G20 по Афганистану

Рим, 28 августа. Чрезвычайный саммит «Группы двадцати» (G20) по ситуации в Афганистане состоится в формате видеоконференции, пишет газета La Repubblica.

Саммит может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября, уточняет СМИ. Встреча состоится не позже 17 сентября, так как в противном случае саммит пересечется с 76-й сессией Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги выступил с предложением провести встречу G20 по Афганистану. По его словам, саммит может стать площадкой для старта сотрудничества стран с целью разрешения кризиса в Афганистане.