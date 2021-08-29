ФАН собрал топ-10 самых богатых российских звезд за 2021 год

Журнал Forbes подготовил очередную подборку самых успешных российских знаменитостей с актуальными на 2021 год данными. Место в рейтинге определялось по сумме баллов, которая рассчитывалась по двум основным параметрам: величина гонораров за последний год и показатели популярности, включая упоминание в СМИ (насколько часто) и количество подписчиков в Instagram и YouTube.

Десятое место. Полина Гагарина

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Популярная российская певица получила славу после победы в проекте «Фабрика звезд — 2» в 2003 году. Также Гагарина представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» и заняла там второе место. С блестящего выступления с песней «Миллион голосов» и пошла в гору карьера, а следовательно, и заработок Полины. После певица была одним из наставников на шоу «Гoлoc» и «Гoлoc.Дети». Громкий развод Гагариной с Дмитрием Исхаковым в прошлом году также принес ей много упоминаний в СМИ.

Итог на 2021 год: доход певицы составил 6 миллионов долларов. Общее число фолловеров 34-летней Гагариной в соцсетях — почти девять миллионов человек.

Девятое место. Артем Дзюба

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Капитан петербургского «Зенита» и сборной России хоть и обвиняется некоторыми представителями шоу-бизнеса в том, что славу он получил благодаря громкому скандалу с пикантным видео, умалять его заслуги вряд ли будет справедливо. В составе клуба Дзюба трижды становился чемпионом России, столько же раз — обладателем национального кубка и четырежды — суперкубка.

В свои 32 года спортсмен зарабатывает 5 миллионов долларов в год и имеет более 1,3 миллиона подписчиков в социальных сетях.

Восьмое место. Баста

vk.com / Творческое Объединение «Gazgolder»

Рэпер в 2005 году основал творческое объединение «Газгольдер», куда входят лейбл, клуб, рестораны и магазин одежды. В шоу «Гoлoc» и «Гoлoc.Дети» Баста выступает в качестве наставника. С 2019 года Баста стал лицом банка «Открытие». В том же году приобрел ростовский футбольный клуб СКА. Также Баста ведет свое шоу на YouTube под названием «Вопрос ребром», куда приглашает знаменитостей для обсуждения острых тем и ответов на каверзные вопросы поклонников.

Музыкант в 41 год имеет доход в 5,3 миллиона долларов. Благодаря активности на интернет-площадках Баста набрал в соцсетях больше восьми миллионов подписчиков.

Седьмое место. Ксения Собчак

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Ксения впервые заявила о себе на реалити-шоу «Дом-2», где в 2000-е была одной из ведущих. Позже на телевидении проводила интервью с политиками и бизнесменами, сейчас делает это на YouTube в своем шоу «#ОсторожноСобчак». В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты и заняла на выборах четвертое место, что также принесло ей популярность, рейтинги, упоминания в СМИ и коммерческие контракты.

В 39 лет Собчак зарабатывает 4,7 миллиона долларов в год, а число ее подписчиков в соцсетях сегодня составляет 10,5 миллиона.

Шестое место. Александр Овечкин

nhl.com / NHL

Хоккеист дебютировал в Суперлиге в 16 лет в составе московского клуба «Динамо». С 2005 года выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году выиграл Кубок Стэнли. За время выступления в команде забросил 730 шайб и находится на шестом месте по этому показателю в НХЛ. В июле 2021 года «Вашингтон Кэпиталз» переподписал контракт с Овечкиным на пять лет на сумму $47,5 млн.

Итог: в 35 лет спортсмен имеет доход в 12,2 миллиона долларов. Число подписчиков Овечкина в социальных сетях — 1,6 миллиона человек.

Пятое место. Сергей Шнуров

Prt Scr youtube.com /

Музыкант прославился, будучи лидером группы «Ленинград». После ее распада Шнуров представил свой новый музыкальный проект «Зоя». Первое выступление группа дала на Петербургском экономическом форуме. У Шнурова есть ресторанный бизнес — бар «Синий Пушкин» в Санкт-Петербурге. В прошлом году Сергей вступил в «Партию роста» Бориса Титова, в том же году стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

В 48 лет музыкант зарабатывает 11 миллионов долларов, а в соцсетях за ним следят более восьми миллионов человек.

Четвертое место. Тимати

instagram.com / @timatiofficial

Рэпер начал творческий путь с участия в «Фабрике звезд». Позже, записывая все больше хитов, увеличивая популярность, вместе с партнерами в 2006 году Тимати основал музыкальный лейбл Black Star, который позже стал включать сеть магазинов одежды, рестораны, барбершопы и многое другое. В июле 2020 года Тимати ушел из Black Star, оставив за собой свой бренд и права на песни. Также певец был участником шоу «Холостяк» — рейтингового проекта, где за его сердце боролось 15 девушек.

Третье место. Ольга Бузова

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Телеведущая стала известна своим участием в реалити-шоу «Дом-2». Позже Бузова стала ведущей проекта. В 2017 году записала дебютный альбом. В июне 2021 года сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине, что вызвало бурные дискуссии не только среди поклонников, но и в профессиональной актерской среде. Личная жизнь Бузовой также всегда была интересна ее поклонникам: сначала неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, затем яркие, но короткие отношения с блогером Давой.

Несмотря на критику и обвинения в бесталанности, Ольга в свои 35 лет имеет доход в 3,3 миллиона долларов в год, а число подписчиков у знаменитости в 2021 году составило более 23 миллионов человек.

Второе место. Моргенштерн

instagram.com / @morgen_shtern

Музыкант записывает свои треки с 2010 года, но по-настоящему популярным стал спустя почти десять лет. Кумир молодежи снимает яркие клипы, поет о своей богатой жизни и врывается в топы роликов на YouTube по просмотрам, например его совместная работа с Элджеем Cadillac набрала более 120 млн.

Итог: в 23 года Моргенштерн зарабатывает в год более 7 миллионов долларов, подписчиков у музыканта чуть меньше, чем у Бузовой, — 17,7 миллиона человек.

Первое место. Хабиб Нурмагомедов

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Десятку богатейших знаменитостей России возглавляет спортсмен Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Известен тем, что ни разу не потерпел поражения, хотя за свою карьеру провел 29 боев ММА. После победы над американцем Джастином Гэтжи осенью 2020 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Да и зачем теперь работать, когда ты возглавляешь десятку в списке Forbes?

Итог: в 32 года Хабиб получает 12 миллионов долларов в год, а в соцсетях за ним следит целых 29 миллионов человек.

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