Акции резидентов РФ просели в ходе торгов на Лондонской бирже

Лондон, 28 августа. Большая часть предприятий из России подешевела на торговой сессии в Лондоне.

Согласно данным Лондонской фондовой биржи (LSE), акции компаний РФ в основном показали отрицательную динамику в ходе торгов. Об этом пишет «Прайм».

Например, глобальные депозитарные расписки концерна «Роснефть» уменьшились на 0,64%, достигнув значения в 7,17 доллара. Компания «Новатэк» подешевела на 0,76%, до 229,85 доллара. Ценные бумаги корпорации «Газпром» опустились на 0,56% и составили 7,92 доллара.

Также снизились «Лукойл» (-0,63%) и «Норникель» (-0,91%). Обратную динамику показали акции «Газпром нефти», которые выросли на 0,17%, выйдя на 28,75 доллара, а также бумаги «Северстали» (+0,13%), до 23,09 доллара и НЛМК (+0,85%), поднявшиеся до 33,06 доллара.

Значительный рост недавно наблюдался у акций футбольной команды «Манчестер Юнайтед», что произошло на фоне пополнения клуба за счет легендарного Криштиану Роналду.