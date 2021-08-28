Шурыгин объяснил, почему иностранцы встали в очередь за оружием из РФ на «Армии-2021»

Москва, 28 августа. Успехи России в области создания вооружений побуждают иностранных заказчиков закупать оборонную продукцию, произведенную в РФ, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Международный военно-технический форум «Армия-2021», прошедший в Подмосковье, подошел к концу. Несмотря на то, что церемония закрытия мероприятия состоится вечером 28 августа, итоги выставки уже были подведены. Ранее в Министерстве обороны России рассказали о 41 подписанном с представителями 27 отечественных военных предприятий контракте на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей. Кроме того, в Рособоронэкспорте сообщили о двух десятках подписанных с зарубежными покупателями контрактах, сумма которых составила два миллиарда евро.

Выставка была хорошо организована, считает заместитель главного редактора газеты «Завтра», военный эксперт Владислав Шурыгин, который поделился своими впечатлениями от форума с редакцией издания «ПолитЭксперт». По его словам, многие образцы, продемонстрированные в ходе мероприятия, уже были ранее анонсированы и представлены широкой публике, однако огромное их количество пошло в серию, что является отличным показателем. Он также объяснил, почему иностранные заказчики встали в очередь за российским вооружением. По его мнению, этому поспособствовали перевооружение ВС РФ и успехи отечественного ОПК.

«Успехи российских разработок подталкивают заграничные страны закупать, обновлять свое оружие. Особенно те, которые ориентировались традиционно на советскую технику», — заявил собеседник.

Ранее в рамках прошедшего форума российские инженеры представили боевой экзоскелет, разработанный госкорпорацией «Ростех». Отличительной чертой отечественной инновации стало наличие электрических приводов, позволяющих уменьшить нагрузку на бойца, использующего приспособление, на 50%. Разработка позволит оператору с легкостью переносить грузы массой до 60 килограммов, а также тратить на 15% меньше сил при передвижении шагом или во время бега. Кроме того, меткость стрельбы при помощи экзоскелета повышается на 20%.