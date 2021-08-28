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Россиянам назвали зарубежные страны, доступные для туризма после прививки «Спутником V»
Общество
Россиянам назвали зарубежные страны, доступные для туризма после прививки «Спутником V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 28 августа. Несколько стран мира готовы без ограничений принять туристов из России, привитых от коронавируса препаратом «Спутник V».

Прошедшие вакцинацию от COVID-19 могут свободно путешествовать по территории Турции, Египта, Черногории, Кипра, Грузии, Армении, Азербайджана, Румынии, Венесуэлы, Монголии, Мадейры, Таджикистана и Киргизии. Болгария, Хорватия, Греция, Иордания, Бахрейн, Тунис, Марокко, Маврикий, Эстония, Шри-Ланка и Таиланд готовы принять россиян с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Всего 70 стран мира разрешили использование вакцины от коронавируса «Спутник V» для своих граждан. Некоторые государства начали производства препарата на своих территориях по российской технологии.

Ученые из Петербурга доказали эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «Дельта». Такое заявление исследователи сделали на основе проведенной работы с участием 14 тыс. человек.

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россияне путешествия Спутник V
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