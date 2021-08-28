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Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Федеральное агентство новостей  /  STR / Sayed Mominzadah / Xinhua

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей Аббас Джума следит за развитием событий в одной из самых горячих точек мира.

Вывод американских войск из Афганистана, и без того омраченный падающими с шасси взлетающего самолета людьми, был окончательно испорчен громким терактом. Теперь торжественные речи президента США о победе над террором не стоят и выеденного яйца.

Накануне в больницу Вазир Акбар Хан в центре афганской столицы были доставлены тела 145 убитых. По словам очевидцев и экспертов, это был один из самых смертоносных терактов за 20 лет конфликта. В том числе и для американцев — по некоторым данным, погибли 13 военнослужащих ВС США, что стало крупнейшей разовой потерей Соединенных Штатов с 2011 года. Среди погибших и раненых также были подданные Великобритании.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан», афганское отделение «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Таким образом, теракт в Кабуле, унесший жизни почти 200 афганцев, показал, что за долгие годы пребывания американцев в на территории центральноазиатской страны террористическая угроза там только возросла. А новые хозяева государства — талибы — не в состоянии бороться с теми, кто не так уж сильно отличается от них самих.

Американцы подставили и недоглядели

На днях афганский генерал Сами Садат заявил, что в проигрыше его армии виноваты США, которые бросили их в самый неподходящий момент.

«Мне больно видеть, как г-н Байден и официальные лица на Западе обвиняют нас в крахе без упоминания основных причин. Политические разногласия в Кабуле и Вашингтоне задушили армию и ограничили нашу способность выполнять свою работу. Утрата поддержки, которую Соединенные Штаты обеспечивали в течение многих лет, нанесла нам серьезный ущерб, равно как и отсутствие четких указаний со стороны руководства США и Афганистана», — считает Садат.

А после теракта на американских солдат накинулись и талибы: мол, в произошедшем виноваты Соединенные Штаты, несущие ответственность за безопасность в зоне аэропорта. Будто бы располагающаяся в Кабуле воздушная гавань не является частью Афганистана, который контролирует «Талибан»1 (запрещен в РФ). Словно это история, ограниченная территорией аэропорта, а не проблема страны в целом, которую талибы пока решить не в состоянии.

Впрочем, не исключено, что теракт сыграет талибам на руку. Ведь теперь группировка и те, кто лоббируют ее интересы, могут при каждом удобном случае напоминать о кровавом «Исламской государстве», с которым кроме новой власти никому не справиться (недаром талибы захватили американскую боевую технику и стрелковое оружие на сумму 85 млрд долларов). Да и преступления «Талибана» меркнут по сравнению с выходками «настоящих террористов».

Что происходит в Афганистане: турки ушли, талибы просят женщин вернуться на работу
Global Look Press  / Str

Все идет по плану

Американские военные нанесли авиаудар по «Исламскому государству». Капитан ВМС Билл Урбан, представитель Центрального командования США (CENTCOM), сказал, что первоначальные признаки указывают на то, что цель в провинции Нангархар была поражена. При этом жертв среди гражданского населения нет.

Ранее президент Джо Байден заявил, что миссия по эвакуации американцев и их афганских союзников будет продолжена.

На днях представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что хотя более 4500 граждан США уже были эвакуированы из Афганистана, еще 1500 остаются в стране. Он добавил, что сотрудники Госдепа связались с 500 американцами и дали им конкретные инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Еще 1000 на момент этого заявления оставались вне зоны видимости Вашингтона.

Кто-то из этих людей может иметь двойное гражданство и/или решил остаться, либо уже покинул Афганистан, не проинформировав об этом правительство США.

Что происходит в Афганистане: турки ушли, талибы просят женщин вернуться на работу
Global Look Press  / South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Талибы также не намерены менять свои планы — они уверенно движутся в сторону создания на территории Афганистана «Исламского эмирата», где будут главенствовать нормы шариата. Ожидается, что ключевые члены руководящего совета «Талибана» будут включены в новую структуру управления. Между тем официальный представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что талибы рассматривают Пакистан в качестве «второго дома».

Кроме того, высокопоставленный член радикального движения призвал всех жителей Кабула, у которых есть оружие и боеприпасы, добровольно передать их «Талибану» под страхом судебного преследования. В свою очередь, женщин — сотрудниц минздрава он попросил вернуться к работе, заверив, что они не столкнутся с препятствиями со стороны талибов.

В городе Нили боевики обратились к представителям Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) с просьбой возобновить свою деятельность в провинции Дайкунди, добавив, что женщинам также будет разрешено работать при условии, что они будут в хиджабах.

Тем временем в мире

Несколько дней назад «Талибан» обратился к Турции с просьбой оказать техническую помощь в эксплуатации аэропорта Кабула. Однако талибы ранее настояли на том, чтобы турецкие войска также покинули страну до 31 августа.

В Анкаре объявили о начале вывода войск страны из Кабула. Затем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что весь военный персонал и большая часть гражданского были выведены с афганской территории. Осталось лишь некоторое количество сотрудников технических служб.

Есть признаки того, что США и «Талибан» обсуждают обмен пленными. Речь идет о заложнике Марке Фрерихсе — он работал над «строительными проектами по всей стране» и был похищен в январе 2020 года. Американца могут обменять на Хаджи Башира Нурзая — одного из крупнейших в мире наркоторговцев, арестованного управлением по борьбе с наркотиками США в 2005 году.

Что касается Ирана, то пока руководство Исламской Республики думает, как быть с нестабильным соседом. Талибы сообщили иранцам, что визы для въезда в Афганистан им будут выдавать не в консульстве или посольстве, а на погранпереходе Ислам-Кала (провинция Герат).

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что моральный долг ЕС — помочь афганскому народу. Руководитель Евросовета сообщил, что он предложил четырехкратное увеличение гуманитарной помощи — с 50 до более 200 млн евро.

При этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила накануне, что усилия ФРГ по эвакуации немцев из Кабула завершены и весь военный, дипломатический и гражданский персонал покинул Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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