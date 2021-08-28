Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей Аббас Джума следит за развитием событий в одной из самых горячих точек мира.

Вывод американских войск из Афганистана, и без того омраченный падающими с шасси взлетающего самолета людьми, был окончательно испорчен громким терактом. Теперь торжественные речи президента США о победе над террором не стоят и выеденного яйца.

Накануне в больницу Вазир Акбар Хан в центре афганской столицы были доставлены тела 145 убитых. По словам очевидцев и экспертов, это был один из самых смертоносных терактов за 20 лет конфликта. В том числе и для американцев — по некоторым данным, погибли 13 военнослужащих ВС США, что стало крупнейшей разовой потерей Соединенных Штатов с 2011 года. Среди погибших и раненых также были подданные Великобритании.

“He loved his country and he loved serving others.” Here are the stories of some of the 13 U.S. service members killed in Thursday’s terrorist attack in Afghanistan. https://t.co/lSOCLWfFDL pic.twitter.com/3syJXLvfxA — WSJ Politics (@WSJPolitics) August 28, 2021

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан», афганское отделение «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Таким образом, теракт в Кабуле, унесший жизни почти 200 афганцев, показал, что за долгие годы пребывания американцев в на территории центральноазиатской страны террористическая угроза там только возросла. А новые хозяева государства — талибы — не в состоянии бороться с теми, кто не так уж сильно отличается от них самих.

Американцы подставили и недоглядели

На днях афганский генерал Сами Садат заявил, что в проигрыше его армии виноваты США, которые бросили их в самый неподходящий момент.

«Мне больно видеть, как г-н Байден и официальные лица на Западе обвиняют нас в крахе без упоминания основных причин. Политические разногласия в Кабуле и Вашингтоне задушили армию и ограничили нашу способность выполнять свою работу. Утрата поддержки, которую Соединенные Штаты обеспечивали в течение многих лет, нанесла нам серьезный ущерб, равно как и отсутствие четких указаний со стороны руководства США и Афганистана», — считает Садат.

А после теракта на американских солдат накинулись и талибы: мол, в произошедшем виноваты Соединенные Штаты, несущие ответственность за безопасность в зоне аэропорта. Будто бы располагающаяся в Кабуле воздушная гавань не является частью Афганистана, который контролирует «Талибан»1 (запрещен в РФ). Словно это история, ограниченная территорией аэропорта, а не проблема страны в целом, которую талибы пока решить не в состоянии.

Впрочем, не исключено, что теракт сыграет талибам на руку. Ведь теперь группировка и те, кто лоббируют ее интересы, могут при каждом удобном случае напоминать о кровавом «Исламской государстве», с которым кроме новой власти никому не справиться (недаром талибы захватили американскую боевую технику и стрелковое оружие на сумму 85 млрд долларов). Да и преступления «Талибана» меркнут по сравнению с выходками «настоящих террористов».

Global Look Press / Str

Все идет по плану

Американские военные нанесли авиаудар по «Исламскому государству». Капитан ВМС Билл Урбан, представитель Центрального командования США (CENTCOM), сказал, что первоначальные признаки указывают на то, что цель в провинции Нангархар была поражена. При этом жертв среди гражданского населения нет.

Ранее президент Джо Байден заявил, что миссия по эвакуации американцев и их афганских союзников будет продолжена.

На днях представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что хотя более 4500 граждан США уже были эвакуированы из Афганистана, еще 1500 остаются в стране. Он добавил, что сотрудники Госдепа связались с 500 американцами и дали им конкретные инструкции, как добраться до аэропорта Кабула. Еще 1000 на момент этого заявления оставались вне зоны видимости Вашингтона.

Кто-то из этих людей может иметь двойное гражданство и/или решил остаться, либо уже покинул Афганистан, не проинформировав об этом правительство США.

Global Look Press / South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Талибы также не намерены менять свои планы — они уверенно движутся в сторону создания на территории Афганистана «Исламского эмирата», где будут главенствовать нормы шариата. Ожидается, что ключевые члены руководящего совета «Талибана» будут включены в новую структуру управления. Между тем официальный представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что талибы рассматривают Пакистан в качестве «второго дома».

Кроме того, высокопоставленный член радикального движения призвал всех жителей Кабула, у которых есть оружие и боеприпасы, добровольно передать их «Талибану» под страхом судебного преследования. В свою очередь, женщин — сотрудниц минздрава он попросил вернуться к работе, заверив, что они не столкнутся с препятствиями со стороны талибов.

В городе Нили боевики обратились к представителям Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) с просьбой возобновить свою деятельность в провинции Дайкунди, добавив, что женщинам также будет разрешено работать при условии, что они будут в хиджабах.

Тем временем в мире

Несколько дней назад «Талибан» обратился к Турции с просьбой оказать техническую помощь в эксплуатации аэропорта Кабула. Однако талибы ранее настояли на том, чтобы турецкие войска также покинули страну до 31 августа.

В Анкаре объявили о начале вывода войск страны из Кабула. Затем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что весь военный персонал и большая часть гражданского были выведены с афганской территории. Осталось лишь некоторое количество сотрудников технических служб.

The #Taliban proposed that #Turkey run the airport in #Afghanistan's capital #Kabul, with the group providing security, Turkish President Recep Tayyip Erdogan says.https://t.co/Hmi7vZyoG6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2021

Есть признаки того, что США и «Талибан» обсуждают обмен пленными. Речь идет о заложнике Марке Фрерихсе — он работал над «строительными проектами по всей стране» и был похищен в январе 2020 года. Американца могут обменять на Хаджи Башира Нурзая — одного из крупнейших в мире наркоторговцев, арестованного управлением по борьбе с наркотиками США в 2005 году.

The Taliban have held a number of Westerners over the last two decades as hostages, but Mark Frerichs, a contractor, is believed to be the last American detained by the group that now controls Afghanistan. https://t.co/yL9iTE1QEI — WSJ Politics (@WSJPolitics) August 26, 2021

Что касается Ирана, то пока руководство Исламской Республики думает, как быть с нестабильным соседом. Талибы сообщили иранцам, что визы для въезда в Афганистан им будут выдавать не в консульстве или посольстве, а на погранпереходе Ислам-Кала (провинция Герат).

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что моральный долг ЕС — помочь афганскому народу. Руководитель Евросовета сообщил, что он предложил четырехкратное увеличение гуманитарной помощи — с 50 до более 200 млн евро.

The situation in #Afghanistan is not a success story for the international community.



We have to analyse how the EU can further deploy capabilities & positively influence international relations to defend its interests



Our EU strategic autonomy remains at the top of our agenda. pic.twitter.com/Z3WYptIeOU — Charles Michel (@eucopresident) August 21, 2021

При этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила накануне, что усилия ФРГ по эвакуации немцев из Кабула завершены и весь военный, дипломатический и гражданский персонал покинул Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.