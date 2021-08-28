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Марк Руффало может сыграть Халка в «Лунном рыцаре»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:57
Общество
Марк Руффало может сыграть Халка в «Лунном рыцаре»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Будапешт, 28 августа. Американский актер Марк Руффало может вернуться на экраны в образе Халка. Поклонники киновселенной Marvel подозревают, что он появится в сериале «Лунный рыцарь».

Съемки нового проекта проходят в Будапеште. Главную роль в сериале играет Оскар Айзек, и одной из поклонниц удалось сфотографироваться с ним возле отеля. Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Однако у нее получилось сделать совместный кадр не только с Айзеком, но и с Руффало. Пользовательница соцсети сфотографировалась с актером возле того же отеля. Комментаторы предположили, что это может указывать на появление Халка в «Лунном рыцаре».

Не исключено, что появление актеров в одной локации является просто совпадением. Халка нельзя назвать типичным персонажем, который мог бы появиться в «Лунном рыцаре» рядом с главным героем.

На сегодняшний день о новом сериале известно довольно мало. Помимо Айзека, в проекте задействован Итан Хоук, который, скорее всего, исполнит роль антагониста. Дата премьеры «Лунного рыцаря» тоже пока не объявлена.

Ранее стало известно, что Marvel выпустит сериал «Женщина-Халк». В нем снимается Джинджер Гонзага из «Космических сил».

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Все новости / Общество / Марк Руффало может сыграть Халка в «Лунном рыцаре»
Халк руффало лунный рыцарь айзек
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