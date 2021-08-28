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Штрафы за затягивание сроков исследования недр могут появиться в России
Экономика
Штрафы за затягивание сроков исследования недр могут появиться в России
wikimedia.org

Москва, 28 августа. Правительство РФ намерено ужесточить правила геологического изучения недр и предлагает взимать штрафы с компаний, которые затянут с проведением разведки.

Как пишет «Российская газета», стандартный срок исследования месторождений составляет пять лет. Предполагается, что те, кто не успеет за это время произвести разведку, должны будут уплатить в казну сумму, эквивалентную стоимости использования участка. Пока что это только законопроект, однако, учитывая текущее состояние отрасли, вполне вероятно он будет принят.

Несмотря на то что Россия обладает огромными запасами нефти и газа, добыть ресурс с гарантированной выгодой при невысокой себестоимости не так просто. Например, в Югре обнаружение нового месторождения с приличными запасами станет редкостью. В первой половине 2021 года в России были поставлены на госбаланс шесть небольших месторождений, одно из которых — югорское. По данным Минприроды, за это время прирост запасов нефти и конденсата оказался в десять раз меньше объема добытого сырья.

Топ-менеджер «Газпром нефти» Михаил Антонов ранее рассказал о смене вектора развития компании. Он уточнил, что в ближайшие годы энергетический холдинг будет активно вкладывать в нефтехимическую отрасль и производство водорода.

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