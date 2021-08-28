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Россиянам рассказали, как будут меняться цены на рынке жилья
Экономика
Россиянам рассказали, как будут меняться цены на рынке жилья
pixabay.com

Москва, 28 августа. Причины удержания цен на жилищном рынке перечислил эксперт Игорь Талалов.

Стремительного удешевления стоимости жилищных объектов ожидать не стоит, отметил в комментарии «Прайм» аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов.

Председатель «Сбера» Герман Греф ранее заявил, что ценники на отечественном рынке недвижимости в ближайшее время войдут в баланс, а впоследствии начнут снижаться.

Специалист Талалов полагает, что резких корректировок в сегменте не случится. С его точки зрения, уравновешивают состояние рынка факторы-противовесы. Так, спрос на недвижимость уменьшился в связи с изменением условий льготной государственной ипотеки, однако увеличившиеся издержки девелоперов не дадут ценам стремительно упасть.

Согласно прогнозу эксперта, сейчас рынок будет стабилизироваться по объему активного предложения, чтобы войти в равновесие со спросом. При этом компании-застройщики постепенно, но с трудом начнут снижать ценовую планку, чтобы оказать стимулирующее влияние на спрос.

Другого мнения придерживается Дмитрий Таганов из «Инком-недвижимости». По его мнению, стоимость квартир возьмет тренд на увеличение, а в течение осеннего сезона будет наблюдаться высокий спрос.

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недвижимость рост цен Талалов
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